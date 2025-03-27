РФ втратила 96 крилатих ракет внаслідок удару ЗСУ по військовому аеродрому "Енгельс"

Внаслідок удару Сил оборони України по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії було знищено 96 російських ракет. Атака відбулася в ніч на 20 березня.

Сили оборони України вщент розбили аеродром “Енгельс”

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації. Поширити

Як уточнює Генштаб, вказана кількість ракет була розрахована для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Також удари по місцях зберігання авіаційного пального РФ привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість ворога забезпечувати бойові дії.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня у районі російського аеродрому "Енгельс" у Саратовській області пролунали вибухи, там виникла сильна пожежа. Росіяни поскаржилися на атаку.

У мережі заявили, що був атакований склад зі зброєю, у районі були звуки детонації.