РФ втратила 96 крилатих ракет внаслідок удару ЗСУ по військовому аеродрому "Енгельс"
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РФ втратила 96 крилатих ракет внаслідок удару ЗСУ по військовому аеродрому "Енгельс"

Генштаб ЗСУ
бавовна
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Внаслідок удару Сил оборони України по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії було знищено 96 російських ракет. Атака відбулася в ніч на 20 березня.

Головні тези:

  • У результаті удару Сил оборони України по аеродрому “Енгельс” було знищено 96 російських крилатих ракет.
  • Атака відбулася в ніч на 20 березня та призвела до значних втрат для ворожої сторони.
  • Завдяки успішній операції українських військ ворогові було завдано серйозної шкоди, позбавивши його можливості проводити ракетні удари протягом певного періоду.

Сили оборони України вщент розбили аеродром “Енгельс”

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації.

Як уточнює Генштаб, вказана кількість ракет була розрахована для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Також удари по місцях зберігання авіаційного пального РФ привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість ворога забезпечувати бойові дії.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня у районі російського аеродрому "Енгельс" у Саратовській області пролунали вибухи, там виникла сильна пожежа. Росіяни поскаржилися на атаку.

У мережі заявили, що був атакований склад зі зброєю, у районі були звуки детонації.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що після атаки на "Енгельс" росіяни втратили ракети, зокрема крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101.

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