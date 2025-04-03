Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати

За останню добу з 2 на 3 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1390 солдатів і реактивну систему залпового вогню.

Головні тези:

  • Протягом однієї доби російські війська втратили 1390 солдатів та реактивну систему залпового вогню у бойових діях проти України.
  • Загальна кількість втрат армії РФ від 24 лютого 2022 року до 3 квітня 2025 року оцінюється у близько 919 570 осіб, а також значні втрати техніки та озброєння.
  • Найбільше втрат було зафіксовано в особовому складі, танках, броньованих машинах, артилерійських системах та літаках.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про оновлені дані повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 919 570 (+1390) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 521 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 902 (+22) од.;

  • артилерійських систем — 25 625 (+49) од.;

  • РСЗВ — 1348 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1123 од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 31 597 (+92) од.;

  • крилатих ракет — 3123 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42 775 (+88) од.;

  • спеціальної техніки — 3787 од.

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Ситуація на фронті. Генштаб оновив втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ
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