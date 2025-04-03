Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За останню добу з 2 на 3 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1390 солдатів і реактивну систему залпового вогню.
Головні тези:
- Протягом однієї доби російські війська втратили 1390 солдатів та реактивну систему залпового вогню у бойових діях проти України.
- Загальна кількість втрат армії РФ від 24 лютого 2022 року до 3 квітня 2025 року оцінюється у близько 919 570 осіб, а також значні втрати техніки та озброєння.
- Найбільше втрат було зафіксовано в особовому складі, танках, броньованих машинах, артилерійських системах та літаках.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про оновлені дані повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 919 570 (+1390) осіб ліквідовано;
танків — 10 521 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 21 902 (+22) од.;
артилерійських систем — 25 625 (+49) од.;
РСЗВ — 1348 (+1) од.;
засобів ППО — 1123 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 31 597 (+92) од.;
крилатих ракет — 3123 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 42 775 (+88) од.;
спеціальної техніки — 3787 од.
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