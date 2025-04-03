Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За последние сутки со 2 на 3 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1390 солдат и реактивную систему залпового огня.
Главные тезисы
- Российская армия потеряла 1390 солдат и реактивную систему залпового огня за одни сутки боевых действий против Украины.
- Общее количество погибших с 24.02.22 по 03.04.25 составляет около 919 570 человек, существенные потери зарегистрированы и в технике, и в вооружении.
- Наибольшие потери фиксируются в личном составе, танках, бронированных машинах, артиллерии и авиации.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об обновленных данных сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 919 570 (+1390) человек ликвидировано;
танков — 10 521 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 21 902 (+22) ед;
артиллерийских систем — 25 625 (+49) ед;
РСЗО — 1348 (+1) ед.;
средств ПВО — 1123 ед.;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 31 597 (+92) ед;
крылатых ракет — 3123 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 42 775 (+88) ед;
специальной техники — 3787 ед.
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