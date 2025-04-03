Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки со 2 на 3 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1390 солдат и реактивную систему залпового огня.

Главные тезисы

  • Российская армия потеряла 1390 солдат и реактивную систему залпового огня за одни сутки боевых действий против Украины.
  • Общее количество погибших с 24.02.22 по 03.04.25 составляет около 919 570 человек, существенные потери зарегистрированы и в технике, и в вооружении.
  • Наибольшие потери фиксируются в личном составе, танках, бронированных машинах, артиллерии и авиации.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об обновленных данных сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 919 570 (+1390) человек ликвидировано;

  • танков — 10 521 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 902 (+22) ед;

  • артиллерийских систем — 25 625 (+49) ед;

  • РСЗО — 1348 (+1) ед.;

  • средств ПВО — 1123 ед.;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 31 597 (+92) ед;

  • крылатых ракет — 3123 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42 775 (+88) ед;

  • специальной техники — 3787 ед.

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