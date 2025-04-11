Генштаб ВСУ отчитывался о потерях РФ в войне против Украины за месяц

11 апреля проходит ровно месяц с тех пор, как РФ отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное американской стороной в переговорах. О потерях РФ за это время сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Россия потеряла более 21 тысячи военных в месяц в войне против Украины

Продолжая неспровоцированную вооруженную агрессию против Украины российские оккупанты за это время, с 11 марта по 11 апреля, совершили 5124 атаки на направлениях:

Харьковский — 130;

Купянский — 206;

Лиманский — 627;

Северский — 149;

Краматорский — 140;

Торецкий — 666;

Покровский — 1739;

Новопавловский — 398;

Гуляйпольский — 152;

Ореховский — 179;

Приднепровский — 59;

Курский — 679.

В ходе вооруженной агрессии потери противника за этот период составили:

личный состав — 42511 человек (из них убитыми более 21 тысячи);

танки — 286;

боевые бронированные машины — 721;

артиллерийские системы — 1757;

реактивные системы залпового огня — 50;

средства ПВО — 29;

БпЛА — 2796;

ракеты — 16;

автомобильная техника — 3684;

специальная техника — 24;

вертолеты — 4.

Кроме того, российские захватчики привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил Северной Кореи, общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.