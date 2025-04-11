Генштаб ВСУ отчитывался о потерях РФ в войне против Украины за месяц

11 апреля проходит ровно месяц с тех пор, как РФ отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное американской стороной в переговорах. О потерях РФ за это время сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Главные тезисы
- РФ потеряла более 21 тысячи военных за последний месяц в войне против Украины.
- Общие потери военной техники РФ и Северной Кореи в войне на территории Украины достигли значительных чисел.
- Российские оккупанты совершили 5124 атаки на различных направлениях за месяц.
Россия потеряла более 21 тысячи военных в месяц в войне против Украины
Продолжая неспровоцированную вооруженную агрессию против Украины российские оккупанты за это время, с 11 марта по 11 апреля, совершили 5124 атаки на направлениях:
Харьковский — 130;
Купянский — 206;
Лиманский — 627;
Северский — 149;
Краматорский — 140;
Торецкий — 666;
Покровский — 1739;
Новопавловский — 398;
Гуляйпольский — 152;
Ореховский — 179;
Приднепровский — 59;
Курский — 679.
В ходе вооруженной агрессии потери противника за этот период составили:
личный состав — 42511 человек (из них убитыми более 21 тысячи);
танки — 286;
боевые бронированные машины — 721;
артиллерийские системы — 1757;
реактивные системы залпового огня — 50;
средства ПВО — 29;
БпЛА — 2796;
ракеты — 16;
автомобильная техника — 3684;
специальная техника — 24;
вертолеты — 4.
Кроме того, российские захватчики привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил Северной Кореи, общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.
Потери этого контингента КНДР (с начала операции на Курщине) составили около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч ранены. Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три потеряли боеспособность.
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