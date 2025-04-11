Генштаб ВСУ отчитывался о потерях РФ в войне против Украины за месяц
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ отчитывался о потерях РФ в войне против Украины за месяц

Генштаб ВСУ
потери
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11 апреля проходит ровно месяц с тех пор, как РФ отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное американской стороной в переговорах. О потерях РФ за это время сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Главные тезисы

  • РФ потеряла более 21 тысячи военных за последний месяц в войне против Украины.
  • Общие потери военной техники РФ и Северной Кореи в войне на территории Украины достигли значительных чисел.
  • Российские оккупанты совершили 5124 атаки на различных направлениях за месяц.

Россия потеряла более 21 тысячи военных в месяц в войне против Украины

Продолжая неспровоцированную вооруженную агрессию против Украины российские оккупанты за это время, с 11 марта по 11 апреля, совершили 5124 атаки на направлениях:

  • Харьковский — 130;

  • Купянский — 206;

  • Лиманский — 627;

  • Северский — 149;

  • Краматорский — 140;

  • Торецкий — 666;

  • Покровский — 1739;

  • Новопавловский — 398;

  • Гуляйпольский — 152;

  • Ореховский — 179;

  • Приднепровский — 59;

  • Курский — 679.

В ходе вооруженной агрессии потери противника за этот период составили:

  • личный состав — 42511 человек (из них убитыми более 21 тысячи);

  • танки — 286;

  • боевые бронированные машины — 721;

  • артиллерийские системы — 1757;

  • реактивные системы залпового огня — 50;

  • средства ПВО — 29;

  • БпЛА — 2796;

  • ракеты — 16;

  • автомобильная техника — 3684;

  • специальная техника — 24;

  • вертолеты — 4.

Кроме того, российские захватчики привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил Северной Кореи, общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.

Потери этого контингента КНДР (с начала операции на Курщине) составили около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч ранены. Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три потеряли боеспособность.

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