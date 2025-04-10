Генерал Каволи оценил успехи ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ

Украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки России вытеснить их. Об этом заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейским командованием США (EUCOM), во время слушаний в Конгрессе.

Украина не свернула боевые действия на территории РФ

Сейчас есть значительные силы, которые содержат немалый — уменьшенный, но немалый — кусок земли в Курской области России. И они держатся на очень хорошей оборонной территории к югу от Белгорода... Итак, мы все еще имеем движение вперед и назад в этом районе. Поделиться

Генерал также подчеркнул, что выступает против сокращения американских войск в Европе. Его оговорки идут вопреки предварительным планам администрации Дональда Трампа относительно возможного вывода 10 тыс военнослужащих.

Мой совет — сохранить такую позицию сил, как сейчас, — сказал Каволи.

Такую позицию разделяют и республиканцы в Конгрессе. Глава Комитета вооруженных сил Майк Роджерс выступил категорически против сокращений.

Вы должны быть сосредоточены на поддержке позиции подъема, которую мы имели в Европе с момента начала конфликта Россией... Преждевременное отступление приведет к дальнейшей агрессии России.

Еще один республиканец, Дон Бэкон, добавил:

Было бы серьезной ошибкой вывести войска из Европы прямо сейчас… Отвод войск является признаком слабости.

Каволь также поддержал сохранение американского контроля над командованием силами НАТО в Европе (SACEUR), назвав возможную передачу этой роли другой стране "проблематической".