Генерал Каволи оценил успехи ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генерал Каволи оценил успехи ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ

ВСУ
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Источник:  online.ua

Украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки России вытеснить их. Об этом заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейским командованием США (EUCOM), во время слушаний в Конгрессе.

Главные тезисы

  • Украинские войска удерживают часть Курской области РФ, сопротивляясь попыткам России их вытеснить.
  • Генерал Каволи выступает против сокращения американских войск в Европе, призывая сохранить текущую позицию сил.

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Сейчас есть значительные силы, которые содержат немалый — уменьшенный, но немалый — кусок земли в Курской области России. И они держатся на очень хорошей оборонной территории к югу от Белгорода... Итак, мы все еще имеем движение вперед и назад в этом районе.

Генерал также подчеркнул, что выступает против сокращения американских войск в Европе. Его оговорки идут вопреки предварительным планам администрации Дональда Трампа относительно возможного вывода 10 тыс военнослужащих.

Мой совет — сохранить такую позицию сил, как сейчас, — сказал Каволи.

Такую позицию разделяют и республиканцы в Конгрессе. Глава Комитета вооруженных сил Майк Роджерс выступил категорически против сокращений.

Вы должны быть сосредоточены на поддержке позиции подъема, которую мы имели в Европе с момента начала конфликта Россией... Преждевременное отступление приведет к дальнейшей агрессии России.

Еще один республиканец, Дон Бэкон, добавил:

Было бы серьезной ошибкой вывести войска из Европы прямо сейчас… Отвод войск является признаком слабости.

Каволь также поддержал сохранение американского контроля над командованием силами НАТО в Европе (SACEUR), назвав возможную передачу этой роли другой стране "проблематической".

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