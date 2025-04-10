Генерал Каволі оцінив успіхи ЗСУ у Курській та Бєлгородській областях РФ

Українські війська продовжують утримувати частину Курської області РФ, попри спроби Росії витіснити їх. Про це заявив генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач Європейського командування США (EUCOM), під час слухань у Конгресі.
Головні тези:
- Українські війська продовжують утримувати частину Курської області РФ, попри спроби Росії витіснити їх.
- Генерал Каволі виступає проти скорочення американських військ у Європі та закликає зберегти поточну позицію сил.
Україна не згорнула бойові дії на території РФ — Каволі
Генерал також наголосив, що виступає проти скорочення американських військ у Європі. Його застереження йдуть всупереч із попередніми планами адміністрації Дональда Трампа щодо можливого виведення 10 тис військовослужбовців.
Моя порада — зберегти таку позицію сил, як зараз, — сказав Каволі.
Таку позицію поділяють і республіканці в Конгресі. Глава Комітету збройних сил Майк Роджерс виступив категорично проти скорочень.
Ви повинні бути зосереджені на підтримці позиції піднесення, яку ми мали в Європі з моменту початку конфлікту Росією... Передчасне відступлення призведе до подальшої агресії Росії.
Ще один республіканець, Дон Бекон, додав:
Було б серйозною помилкою вивести війська з Європи прямо зараз… Відведення військ є ознакою слабкості.
Каволі також підтримав збереження американського контролю над командуванням силами НАТО в Європі (SACEUR), назвавши можливу передачу цієї ролі іншій країні "проблематичною".
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