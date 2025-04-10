Генерал Каволі оцінив успіхи ЗСУ у Курській та Бєлгородській областях РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генерал Каволі оцінив успіхи ЗСУ у Курській та Бєлгородській областях РФ

ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Українські війська продовжують утримувати частину Курської області РФ, попри спроби Росії витіснити їх. Про це заявив генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач Європейського командування США (EUCOM), під час слухань у Конгресі.

Головні тези:

  • Українські війська продовжують утримувати частину Курської області РФ, попри спроби Росії витіснити їх.
  • Генерал Каволі виступає проти скорочення американських військ у Європі та закликає зберегти поточну позицію сил.

Україна не згорнула бойові дії на території РФ — Каволі

Зараз є значні сили, які утримують чималий — зменшений, але чималий — шматок землі в Курській області Росії. І вони тримаються на дуже гарній оборонній території на південь від Бєлгорода... Отже, ми все ще маємо рух вперед і назад у цьому районі.

Генерал також наголосив, що виступає проти скорочення американських військ у Європі. Його застереження йдуть всупереч із попередніми планами адміністрації Дональда Трампа щодо можливого виведення 10 тис військовослужбовців.

Моя порада — зберегти таку позицію сил, як зараз, — сказав Каволі.

Таку позицію поділяють і республіканці в Конгресі. Глава Комітету збройних сил Майк Роджерс виступив категорично проти скорочень.

Ви повинні бути зосереджені на підтримці позиції піднесення, яку ми мали в Європі з моменту початку конфлікту Росією... Передчасне відступлення призведе до подальшої агресії Росії.

Ще один республіканець, Дон Бекон, додав:

Було б серйозною помилкою вивести війська з Європи прямо зараз… Відведення військ є ознакою слабкості.

Каволі також підтримав збереження американського контролю над командуванням силами НАТО в Європі (SACEUR), назвавши можливу передачу цієї ролі іншій країні "проблематичною".

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