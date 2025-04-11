Генштаб ЗСУ звітував про втрати РФ у війні проти України за місяць

11 квітня минає рівно місяць з того часу, як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах. Про втрати РФ за цей час повідомив Генштаб Збройних сил України.
Головні тези:
- РФ втратила понад 21 тисячу військових за останній місяць у війні проти України.
- Загальні втрати військової техніки РФ та Північної Кореї у війні на території України сягнули значних чисел.
- Звіт Генштаб ЗСУ свідчить про успішну оборону України та великі втрати ворожих сил у зазначений період.
Росія втратила понад 21 тисячу військових за місяць у війні проти України
Продовжуючи неспровоковану збройну агресію проти України російські окупанти за цей час, з 11 березня по 11 квітня, здійснили 5124 атаки на напрямках:
Харківський — 130;
Куп'янський — 206;
Лиманський — 627;
Сіверський — 149;
Краматорський — 140;
Торецький — 666;
Покровський — 1739;
Новопавлівський — 398;
Гуляйпільський — 152;
Оріхівський — 179;
Придніпровський — 59;
Курський — 679.
В ході збройної агресії, втрати противника за цей період склали:
особовий склад — 42511 осіб (з них убитими понад 21 тисяча);
танки — 286;
бойові броньовані машини — 721;
артилерійські системи — 1757;
реактивні системи залпового вогню — 50;
засоби ППО — 29;
БпЛА — 2796;
ракети — 16;
автомобільна техніка — 3684;
спеціальна техніка — 24;
гелікоптери — 4.
Окрім цього, російські загарбники залучили до бойових дій підрозділи збройних сил Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців.
Втрати цього контингенту КНДР (з початку операції на Курщині) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі — пораненими. Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність.
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