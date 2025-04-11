Генштаб ЗСУ звітував про втрати РФ у війні проти України за місяць

11 квітня минає рівно місяць з того часу, як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах. Про втрати РФ за цей час повідомив Генштаб Збройних сил України.

Росія втратила понад 21 тисячу військових за місяць у війні проти України

Продовжуючи неспровоковану збройну агресію проти України російські окупанти за цей час, з 11 березня по 11 квітня, здійснили 5124 атаки на напрямках:

Харківський — 130;

Куп'янський — 206;

Лиманський — 627;

Сіверський — 149;

Краматорський — 140;

Торецький — 666;

Покровський — 1739;

Новопавлівський — 398;

Гуляйпільський — 152;

Оріхівський — 179;

Придніпровський — 59;

Курський — 679.

В ході збройної агресії, втрати противника за цей період склали:

особовий склад — 42511 осіб (з них убитими понад 21 тисяча);

танки — 286;

бойові броньовані машини — 721;

артилерійські системи — 1757;

реактивні системи залпового вогню — 50;

засоби ППО — 29;

БпЛА — 2796;

ракети — 16;

автомобільна техніка — 3684;

спеціальна техніка — 24;

гелікоптери — 4.

Окрім цього, російські загарбники залучили до бойових дій підрозділи збройних сил Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців.