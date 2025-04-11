Генштаб ЗСУ звітував про втрати РФ у війні проти України за місяць
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ звітував про втрати РФ у війні проти України за місяць

Генштаб ЗСУ
втрати

11 квітня минає рівно місяць з того часу, як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах. Про втрати РФ за цей час повідомив Генштаб Збройних сил України.

Головні тези:

  • РФ втратила понад 21 тисячу військових за останній місяць у війні проти України.
  • Загальні втрати військової техніки РФ та Північної Кореї у війні на території України сягнули значних чисел.
  • Звіт Генштаб ЗСУ свідчить про успішну оборону України та великі втрати ворожих сил у зазначений період.

Росія втратила понад 21 тисячу військових за місяць у війні проти України

Продовжуючи неспровоковану збройну агресію проти України російські окупанти за цей час, з 11 березня по 11 квітня, здійснили 5124 атаки на напрямках:

  • Харківський — 130;

  • Куп'янський — 206;

  • Лиманський — 627;

  • Сіверський — 149;

  • Краматорський — 140;

  • Торецький — 666;

  • Покровський — 1739;

  • Новопавлівський — 398;

  • Гуляйпільський — 152;

  • Оріхівський — 179;

  • Придніпровський — 59;

  • Курський — 679.

В ході збройної агресії, втрати противника за цей період склали:

  • особовий склад — 42511 осіб (з них убитими понад 21 тисяча);

  • танки — 286;

  • бойові броньовані машини — 721;

  • артилерійські системи — 1757;

  • реактивні системи залпового вогню — 50;

  • засоби ППО — 29;

  • БпЛА — 2796;

  • ракети — 16;

  • автомобільна техніка — 3684;

  • спеціальна техніка — 24;

  • гелікоптери — 4.

Окрім цього, російські загарбники залучили до бойових дій підрозділи збройних сил Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців.

Втрати цього контингенту КНДР (з початку операції на Курщині) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі — пораненими. Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність.

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