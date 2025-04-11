У ЗСУ заявили про загострення ситуації на Торецькому напрямку фронту

На Торецькому напрямку російські війська не знижують артилерійської активності, водночас фіксується підвищена розвідувальна активність ворожих дронів, також ворог збільшив авіаційну складову.

Ситуація на Торецькому напрямку фронту загострилася

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець у телеефірі.

На Торецькому напрямку ворог активно тисне із застосуванням усіх складових. Не знижується артилерійська активність, підвищена розвідувальна активність дронів, збільшена авіаційна складова, нанесення ураження за допомогою КАБів по логістичних маршрутах у тому числі.

Він зауважив, що російські війська намагаються флангово застосовувати штурмові дії. Також вони підвищили активність у районі Пантелеймонівки, яка належить до Торецького напрямку.

На Краматорському напрямку наразі не спостерігається активність саме в штурмових діях, але не знижується активність ворога там щодо застосування артилерії, а також не знижується, а навпаки — підвищується активність щодо заходів переміщення особового складу, а також найбільша кількість фіксувань перемовин особового складу щодо переміщення з того чи іншого району. Поширити

Також Запорожець повідомив, що на Краматорському напрямку Сили оборони фіксують логістичні заходи з підвезення боєприпасів, провіанту та скидів з БпЛА.

Там ворог активно накопичується зараз і, скоріш за все, планує там якісь подальші штурмові дії саме із застосуванням більшої кількості живої сили. Можливо, якась механізована складова з часом додасться, наразі такої складової не фіксуємо.

Він розповів, що за минулу добу в оперативній зоні ОТУ "Луганськ" відбулось 33 боєзіткнення, з них 25 — на Торецькому напрямку і 8 — на Сіверському.