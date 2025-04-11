У ЗСУ заявили про загострення ситуації на Торецькому напрямку фронту

На Торецькому напрямку російські війська не знижують артилерійської активності, водночас фіксується підвищена розвідувальна активність ворожих дронів, також ворог збільшив авіаційну складову.
Головні тези:
- Російські війська на Торецькому напрямку перебувають у стані підвищеної бойової готовності, збільшуючи авіаційну та артилерійську складові.
- Інформацію про загострення ситуації на фронті підтверджують часті боєзіткнення, переважно на Торецькому напрямку.
- Крім Торецького напрямку, також відмічається підвищена активність ворога на Краматорському напрямку, що може свідчити про можливі штурмові дії.
Ситуація на Торецькому напрямку фронту загострилася
Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець у телеефірі.
На Торецькому напрямку ворог активно тисне із застосуванням усіх складових. Не знижується артилерійська активність, підвищена розвідувальна активність дронів, збільшена авіаційна складова, нанесення ураження за допомогою КАБів по логістичних маршрутах у тому числі.
Він зауважив, що російські війська намагаються флангово застосовувати штурмові дії. Також вони підвищили активність у районі Пантелеймонівки, яка належить до Торецького напрямку.
Також Запорожець повідомив, що на Краматорському напрямку Сили оборони фіксують логістичні заходи з підвезення боєприпасів, провіанту та скидів з БпЛА.
Там ворог активно накопичується зараз і, скоріш за все, планує там якісь подальші штурмові дії саме із застосуванням більшої кількості живої сили. Можливо, якась механізована складова з часом додасться, наразі такої складової не фіксуємо.
Він розповів, що за минулу добу в оперативній зоні ОТУ "Луганськ" відбулось 33 боєзіткнення, з них 25 — на Торецькому напрямку і 8 — на Сіверському.
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