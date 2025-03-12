Покровський та Торецький напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16.00 12.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки в районі населеного пункту Мирне.

Чотири боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, бої не вщухають до цього часу в районі Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося дев’ять ворожих атак. Ворог атакував в районах Торецька, Дружби та Озарянівки. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі тривають чотири боєзіткнення.