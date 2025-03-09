ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

За попередніми підрахунками, сьогодні на даному напрямку наші воїни ліквідували 104 та поранили 82 окупанти; знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, шість автомобілів, два БпЛА, чотири антени управління БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк, дві гармати, дві бойові броньовані машини та автомобіль загарбників.