ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 104 и ранили 82 кафира; уничтожили три танка, четыре боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два БпЛА, четыре антенны управления БпЛА.

Главные тезисы

  • Военные действия на Покровском направлении: ликвидация более 100 оккупантов за сутки.
  • Украинские войска успешно отразили атаки на Волчанском, Лиманском и других направлениях.
  • Активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов, в том числе на позициях украинских защитников.

Актуальная ситуация на фронте 9 марта

Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 68 КАБов, совершил 1239 ударов дронами-камикадзе и 4835 обстрелов позиций наших войск.

  • На Харьковском направлении наши войска отразили пять атак врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Волчанские Хутора и Слатино.

  • Противник совершил четыре атаки на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загрызового. Наши защитники успешно отразили их все.

  • На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполевка, в настоящее время идет бой.

  • На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 20 вражеских атак. Подразделения окупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются.

  • На Краматорском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеских атаки вблизи Временного Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

  • На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются по сей день.

  • На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций наших защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надеевка, Преображенка, Андреевка и Улакли. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Заря, Попов Яр и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 104 и ранили 82 кафира; уничтожили три танка, четыре боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два БпЛА, четыре антенны управления БпЛА, кроме того, существенно повредили танк, две пушки, две боевые бронированные машины и автомобиль захватчиков.

  • На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

  • На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще семь атак захватчиков продолжаются.

  • На Ореховском направлении оккупанты четыре раза шли вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков, один бой продолжается. Удары НАРами подверглись районам Степного и Каменского.

  • На Курском направлении украинские защитники отразили 27 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 20 авиаударов, применив 23 КАБов и совершил 365 артиллерийских обстрелов.

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