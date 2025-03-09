ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 68 КАБов, совершил 1239 ударов дронами-камикадзе и 4835 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении наши войска отразили пять атак врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Волчанские Хутора и Слатино.

Противник совершил четыре атаки на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загрызового. Наши защитники успешно отразили их все.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполевка, в настоящее время идет бой.

На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 20 вражеских атак. Подразделения окупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются.