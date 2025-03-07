Между ВСУ и армией РФ произошло 56 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты, в том числе Пономаренко Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Россоши и Поповка Сумской области.

На Торецком направлении противник 13 раз атаковал неподалеку от Делиевки, Дружбы, Дачного и Торецкого. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары управляемыми бомбами получили Торецк, Клебан-Бык и Константиновка.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Орехово-Василовки и Временного Яра, еще два боестолкновения уже завершились. Враг нанес авиаудар по Часовому Яру.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз, вблизи Грековки, Торского и в направлениях Нового и Новомихайловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг штурмует позиции наших защитников недалеко от Загрызового, в настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

Сегодня украинские воины отбивают две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Враг нанес авиаудару в районе населенного пункта Гранов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Алексеевка, Андреевка и Улакли. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили девять атак, два боестолкновения — до сих пор продолжаются. Авиаудары получили Покровск и Зверевое.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили две вражеские атаки вблизи Константинополя и Бурлацкого. Враг НАРами бил по Константинополю.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар по Железнодорожному.

В настоящее время наши войска отбивают два вражеских штурма на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное и Пятихатки.