Между ВСУ и армией РФ произошло 56 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 56 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 56 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно отражают атаки российских захватчиков, нанося значительные потери в технике и живой силе врага.
  • С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений, где украинские войска справедливо сдерживают давление противника.
  • В арсенале украинских защитников эффективные методы отражения вражеских авиаударов и артиллерийских обстрелов.

Актуальная ситуация на фронте 7 марта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты, в том числе Пономаренко Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Россоши и Поповка Сумской области.

  • Сегодня украинские воины отбивают две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Враг нанес авиаудару в районе населенного пункта Гранов.

  • На Купянском направлении враг штурмует позиции наших защитников недалеко от Загрызового, в настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз, вблизи Грековки, Торского и в направлениях Нового и Новомихайловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Северском направлении враг дважды атаковал близ Белогоровки, получил отпор.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отбивают четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Орехово-Василовки и Временного Яра, еще два боестолкновения уже завершились. Враг нанес авиаудар по Часовому Яру.

  • На Торецком направлении противник 13 раз атаковал неподалеку от Делиевки, Дружбы, Дачного и Торецкого. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары управляемыми бомбами получили Торецк, Клебан-Бык и Константиновка.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Алексеевка, Андреевка и Улакли. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили девять атак, два боестолкновения — до сих пор продолжаются. Авиаудары получили Покровск и Зверевое.

  • Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили две вражеские атаки вблизи Константинополя и Бурлацкого. Враг НАРами бил по Константинополю.

  • На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар по Железнодорожному.

  • В настоящее время наши войска отбивают два вражеских штурма на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное и Пятихатки.

  • В Курской области украинские защитники отразили пять атак россиян, еще пять столкновений до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 11 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 16 управляемых авиационных бомб и совершил 185 артиллерийских обстрелов.

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