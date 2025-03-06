ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Торецком направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты, в частности Поповка, Кучеривка, Ясна Поляна и Пономаренко Сумской области. Кроме того, авиаудара неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Гремяч Черниговской области.

На Торецком направлении противник 18 раз атаковал неподалеку от Дилиевки, Крымского, Озаряновки и Торецкая. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Временного Яра, еще три боестолкновения уже завершились. Враг нанес авиаудару по Краматорску.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Невского и в направлении Григорьевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия недалеко от Загрызового, получил отпор.

Сегодня украинские воины отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Проминь, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 11 атак, одно боеприкосновение до сих пор продолжается. Авиаударов управляемыми бомбами подвергся Сухой Яр.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили четыре вражеских атаки вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчик не прекращает попыток улучшить свое положение. Сегодня Силы обороны отразили три попытки продвинуться вперед в районах Привольного и Новоселки. Также авиация противника нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю, Темировке, Железнодорожному и Зеленому Полю. Кроме того, неуправляемыми ракетами ударила по Новополю.

В настоящее время наши войска еще отбивают четыре вражеских штурма на Ореховском направлении , в целом за сегодняшний день оккупант семь раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах Малой Токмачки, Нестерянки и Пятихаток. Авиаудары со стороны врага потерпели Степное, Пятихатки и Плавные.

В Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.