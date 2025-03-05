Между ВСУ и армией РФ произошло 59 боевых столкновений с начала суток

Всего с начала суток ВСУ отразили 59 штурмов российской армии.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 59 штурмов российской армии на различных направлениях фронта.
- Активные боевые действия продолжаются на Харьковском, Лиманском, Краматорском направлениях.
- Оккупанты предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи украинского войска, но силы обороны дали достойный отпор.
Актуальная ситуация на фронте 5 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населённых пунктов Хриновка, Ясная Поляна Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.
Продолжается бой на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска. Ситуация находится под контролем сил обороны, наши защитники дают достойный отпор российским захватчикам.
На Купянском направлении противник однажды атаковал позиции наших подразделений в районе населённого пункта Голубовка, но наши защитники успешно остановили вражеские попытки идти вперед.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Новомихайловки и Нового. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.
На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районах Временного Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дачного и Делиевки, где Силы обороны отразили девять штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили все атаки противника. Оккупанты нанесли авиационных ударов управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Покровск, Чунишино и Алексеевка. Утраты неприятеля уточняются.
На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отразили две атаки оккупационной армии в районе Константинополя и Бурлацкого. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Отрадне и Веселое.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Гуляйполе, Шевченко, Железнодорожное и Новополье.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили вражескую атаку в направлении Каменского.
На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг совершил 226 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня, нанес семь авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб.
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