Между ВСУ и армией РФ произошло 59 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населённых пунктов Хриновка, Ясная Поляна Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Продолжается бой на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска. Ситуация находится под контролем сил обороны, наши защитники дают достойный отпор российским захватчикам.

На Купянском направлении противник однажды атаковал позиции наших подразделений в районе населённого пункта Голубовка, но наши защитники успешно остановили вражеские попытки идти вперед.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Новомихайловки и Нового. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районах Временного Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дачного и Делиевки, где Силы обороны отразили девять штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.