Между ВСУ и армией РФ произошло 57 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны Украины принимают меры по срыву действий противника, наносят урон в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 57 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на разных направлениях фронта, причиняют урон в живой силе и технике противника.
- Произошло 57 боевых столкновений, включая атаки на приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
- Украинские воины успешно отразили атаки на Харьковском, Лиманском, Торецком направлениях и других районах, нанеся ответный удар.
Актуальная ситуация на фронте 3 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Бочкова, получил отпор.
На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала вблизи Новолюбовки и Ямполевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары авиабомбами по Ставкам и Новоегоровке.
На Северском направлении украинские воины отразили вражескую атаку в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении украинские защитники отбивают два штурма кафиров вблизи Часового Яра и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении противник атаковал в районе Торецка, предпринял семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Лисовка, Луч, Даченское, Котлино и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 11 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационных ударов в районах Покровска, Миролюбовки и Удачного, сбросив три авиабомбы.
Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения шесть раз атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя и Скудного, три атаки продолжаются до сих пор. Потерпели удары управляемыми авиабомбами Бурлацкое и Воскресенка.
Сегодня враг бил управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю и Зеленому Полю на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении длится два боестолкновения, враг пытается продвинуться в направлении Степного и вблизи Нестерянки.
В Курской области украинские защитники отразили 13 атак захватчиков. Также противник нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом семь КАБов, совершил 190 артиллерийских обстрелов. В настоящее время бои продолжаются в трех локациях.
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