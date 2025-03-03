Между ВСУ и армией РФ произошло 57 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в том числе Заречное, Порозок, Середина-Буда и Кучеровка Сумской области; Мхи Черниговской области.

На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Бочкова, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала вблизи Новолюбовки и Ямполевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары авиабомбами по Ставкам и Новоегоровке.

На Северском направлении украинские воины отразили вражескую атаку в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают два штурма кафиров вблизи Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал в районе Торецка, предпринял семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.