Між ЗСУ та армією РФ відбулося 57 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 03.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Зарічне, Порозок, Середина-Буда та Кучерівка Сумської області; Мхи Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала поблизу Новолюбівки та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів авіабомбами по Ставках та Новоєгорівці.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми окупантів поблизу Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував в районі Торецька, здійснив сім спроб покращити своє положення, три боєзіткнення на даний час тривають.