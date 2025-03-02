ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони України завдали російським окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Окрім того, воїни ЗСУ активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.  

Головні тези:

  • 1 березня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.
  • Україна уразила 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 2 березня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 876 720 (+1 110) осіб;

  • танків — 10 241 (+8) од;

  • бойових броньованих машин — 21 274 (+25) од;

  • артилерійських систем — 23 959 (+51) од;

  • РСЗВ — 1 306 (+2) од;

  • Засоби ППО — 1 091 (+3) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27 594 (+192) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 39 218 (+117) од;

  • Спеціальної техніки — 3 768 (+5) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень.

1 березня армія РФ завдала двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 146 КАБ.

Ба більше, противник здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3067 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління противника та чотири ворожі артилерійські системи.

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