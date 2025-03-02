ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки армії РФ

Протягом минулої доби Сили оборони України завдали російським окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Окрім того, воїни ЗСУ активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Головні тези:
- 1 березня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.
- Україна уразила 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 2 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 876 720 (+1 110) осіб;
танків — 10 241 (+8) од;
бойових броньованих машин — 21 274 (+25) од;
артилерійських систем — 23 959 (+51) од;
РСЗВ — 1 306 (+2) од;
Засоби ППО — 1 091 (+3) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27 594 (+192) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 39 218 (+117) од;
Спеціальної техніки — 3 768 (+5) од.
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень.
1 березня армія РФ завдала двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 146 КАБ.
Ба більше, противник здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3067 дронів-камікадзе.
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