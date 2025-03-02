Росія атакувала одразу 13 областей України

Уночі 2 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія.
Головні тези:
- Повітряні сили змогли знищити 63 ударних російських дрони.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.
Атака РФ на Україну 2 березня — перші подробиці
До знищення ворожих цілей цього разу були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога вкотре потрапили Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.
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