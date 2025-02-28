Завершення війни. Генштаб Естонії попередив про плани Путіна
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Політика
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Завершення війни. Генштаб Естонії попередив про плани Путіна

Путін
Джерело:  ERR

Протягом останніх тижнів не було жодних підтверджень тому, що російський диктатор Володимир Путін готується до можливого припинення вогню. Навпаки армія РФ постійно нарощує кількість обстрілів, щоб досягти кращих умов для переговорів.

Головні тези:

  • Росія не досягла жодного тактичного прогресу протягом першого тижня четвертого року війни.
  • Просування російських військ у напрямку Покровська зупинилося, однак Путін хоче воювати далі.

Путін не демонструє ознак того, що хоче завершити війну

З офіційним попередженням виступив підполковник Маттіас Пуусепп, командир оперативної секції дивізії Сил оборони Естонії.

Він звернув увагу на те, що протягом першого тижня четвертого року війни Росія не досягла жодного тактичного прогресу в жодному секторі.

Згідно з відкритими геолокаційними даними, просування російських збройних сил у напрямку Покровська повністю зупинилося, а Україні вдалося локальними контратаками збільшити периметр оборони Покровська, — наголосив Пуусепп.

Попри те, що вже почалися перемовини щодо завершення війни, армія РФ не зменшує свою наступальну активність.

Де-факто це означає, що диктатор Путін наразі не готується до можливого перемир'я.

У публічному просторі часто говорять про те, що РФ насамперед наростила кількість обстрілів на Курщині, щоб досягти кращих умов для переговорів. Однак, за відомою нам інформацією, Росія не має такого балансу сил, який би дозволив швидко досягти успіху у відвоюванні Курської області, — додав підполковник.

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