Протягом останніх тижнів не було жодних підтверджень тому, що російський диктатор Володимир Путін готується до можливого припинення вогню. Навпаки армія РФ постійно нарощує кількість обстрілів, щоб досягти кращих умов для переговорів.
Головні тези:
- Росія не досягла жодного тактичного прогресу протягом першого тижня четвертого року війни.
- Просування російських військ у напрямку Покровська зупинилося, однак Путін хоче воювати далі.
Путін не демонструє ознак того, що хоче завершити війну
З офіційним попередженням виступив підполковник Маттіас Пуусепп, командир оперативної секції дивізії Сил оборони Естонії.
Він звернув увагу на те, що протягом першого тижня четвертого року війни Росія не досягла жодного тактичного прогресу в жодному секторі.
Попри те, що вже почалися перемовини щодо завершення війни, армія РФ не зменшує свою наступальну активність.
Де-факто це означає, що диктатор Путін наразі не готується до можливого перемир'я.
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