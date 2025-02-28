Протягом останніх тижнів не було жодних підтверджень тому, що російський диктатор Володимир Путін готується до можливого припинення вогню. Навпаки армія РФ постійно нарощує кількість обстрілів, щоб досягти кращих умов для переговорів.

Путін не демонструє ознак того, що хоче завершити війну

З офіційним попередженням виступив підполковник Маттіас Пуусепп, командир оперативної секції дивізії Сил оборони Естонії.

Він звернув увагу на те, що протягом першого тижня четвертого року війни Росія не досягла жодного тактичного прогресу в жодному секторі.

Згідно з відкритими геолокаційними даними, просування російських збройних сил у напрямку Покровська повністю зупинилося, а Україні вдалося локальними контратаками збільшити периметр оборони Покровська, — наголосив Пуусепп. Поширити

Попри те, що вже почалися перемовини щодо завершення війни, армія РФ не зменшує свою наступальну активність.

Де-факто це означає, що диктатор Путін наразі не готується до можливого перемир'я.