Норвезька компанія планує виробляти в Україні боєприпаси для ЗРК NASAMS

У планах Kongsberg запустити в Україні серійне виробництво зенітних ракет. Мова йде про сотні одиниць.
Головні тези:
- Kongsberg планує виробництво ракет для ЗРК NASAMS в Україні з метою збільшення виробництва та використання українських технологій.
- Україна може стати ключовим ланцюжком постачань ракет для систем протиповітряної оборони після закінчення війни.
- Комплекси NASAMS, що перебувають на озброєнні ЗСУ, продемонстрували високу ефективність під час конфлікту з Росією до 100%.
В Україні вироблятимуть боєприпаси для ЗРК NASAMS
Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це сказав президент компанії Ейрік Лі.
Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців.
Він зазначив, що у Kongsberg хочуть "використовувати силу української промисловості".
Нагадаємо, комплекси NASAMS перебувають на озброєнні ЗСУ з листопада 2022 року. Під час атак Росії ці зенітні системи іноді демонструють ефективність на рівні 100%.
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