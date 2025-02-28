Норвезька компанія планує виробляти в Україні боєприпаси для ЗРК NASAMS
Категорія
Україна
Дата публікації

Норвезька компанія планує виробляти в Україні боєприпаси для ЗРК NASAMS

NASAMS
Джерело:  Euractiv

У планах Kongsberg запустити в Україні серійне виробництво зенітних ракет. Мова йде про сотні одиниць.

Головні тези:

  • Kongsberg планує виробництво ракет для ЗРК NASAMS в Україні з метою збільшення виробництва та використання українських технологій.
  • Україна може стати ключовим ланцюжком постачань ракет для систем протиповітряної оборони після закінчення війни.
  • Комплекси NASAMS, що перебувають на озброєнні ЗСУ, продемонстрували високу ефективність під час конфлікту з Росією до 100%.

В Україні вироблятимуть боєприпаси для ЗРК NASAMS

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це сказав президент компанії Ейрік Лі.

Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців.

Він зазначив, що у Kongsberg хочуть "використовувати силу української промисловості".

У довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка постачань ракет для систем протиповітряної оборони. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там.

Нагадаємо, комплекси NASAMS перебувають на озброєнні ЗСУ з листопада 2022 року. Під час атак Росії ці зенітні системи іноді демонструють ефективність на рівні 100%.

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