Норвежская компания планирует производить в Украине боеприпасы для ЗРК NASAMS

В планах Kongsberg запустить в Украину серийное производство зенитных ракет. Речь идет о сотнях единиц.
Главные тезисы
- Kongsberg планирует производить ракеты для ЗРК NASAMS в Украине, увеличивая производство и используя украинские технологии.
- Украина может стать важным звеном в цепочке поставок ракет для систем противовоздушной обороны после войны.
- Вооружение ВСУ комплексами NASAMS демонстрировало высокую эффективность во время конфликта с Россией, достигая уровня эффективности до 100%.
В Украине будут производить боеприпасы для ЗРК NASAMS
Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace планирует производить в Украине ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS.
Об этом сказал президент компании Эйрик Ли.
Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотнях. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев.
Он отметил, что в Kongsberg хотят "использовать силу украинской промышленности".
Напомним, комплексы NASAMS находятся на вооружении ВСУ с ноября 2022 года. При атаках России эти зенитные системы иногда демонстрируют эффективность на уровне 100%.
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