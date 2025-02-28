Норвежская компания планирует производить в Украине боеприпасы для ЗРК NASAMS

В планах Kongsberg запустить в Украину серийное производство зенитных ракет. Речь идет о сотнях единиц.

В Украине будут производить боеприпасы для ЗРК NASAMS

Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace планирует производить в Украине ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сказал президент компании Эйрик Ли.

Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотнях. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев.

Он отметил, что в Kongsberg хотят "использовать силу украинской промышленности".

В долгосрочной перспективе, когда война окончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Сейчас в Украине проходит много инноваций, и мы будем их частью. Для нас важно быть там. Поделиться

Напомним, комплексы NASAMS находятся на вооружении ВСУ с ноября 2022 года. При атаках России эти зенитные системы иногда демонстрируют эффективность на уровне 100%.