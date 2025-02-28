Українські воїни зупинили прорив армії РФ на Сумщину

25 лютого російські загарбники намагалися прорватися у Сумську область, розпочавши штурм однієї з ділянок кордону, однак Сили оборони України змогли зупинити противника. Попри це армія РФ досі не полишила своїх спроб.

Українські захисники зірвали прорив росіян на Сумщину

Цю інформацію офіційно підтвердив спікер Генштабу майор Дмитро Лиховій.

За його словами, ворог розпочав штурм кілька днів тому в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, що поблизу кордону з Росією.

25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію РФ, — наголосив Лиховій.

Що важливо розуміти, солдати РФ досі не полишають спроб прорвати кордон, штурмові дії з боку противника не припиняються. Цього разу ворог почав кидати у бій піхотні групи.

Попри це, українські захисники роблять все можливе, щоб унеможливити перерізання росіянами української логістики. Бойові дії в цьому районі тривають.

Команда проєкту Deep State звертає увагу на те, що наразі ця ділянка є "сірою зоною".