Сили оборони знищили склад зберігання боєприпасів армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони знищили склад зберігання боєприпасів армії РФ — відео

Генштаб ЗСУ
дим

Уночі 28 лютого українські воїни завдали успішного удару по склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області.

Головні тези:

  • Також українські військові атакували Ільський нафтопереробний завод.
  • Генштаб ЗСУ розкрив деталі поточної ситуації на полі бою.

Що відомо про нову успішну операцію Сил оборони України

Деталі удару розкрив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження було здійснено по складу російських окупантів у районі Селідового, що на Донеччині.

Ба більше, українські воїни атакували ще 3 важливих об'єктах армії РФ.

Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються. Далі буде... Слава Україні! — йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

Також українські воїни опублікували відео, на якому видно результати їхньої роботи:

Варто також зазначити, що протягом минулої доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника та три ворожі артилерійські системи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР уразило передовий пункт управління армії РФ — відео
ГУР
дрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп різко змінив своє ставлення до України — WSJ
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас кинула виклик Трампу заради майбутнього України
Каллас

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?