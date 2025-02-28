Сили оборони знищили склад зберігання боєприпасів армії РФ — відео

Уночі 28 лютого українські воїни завдали успішного удару по склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області.
Головні тези:
- Також українські військові атакували Ільський нафтопереробний завод.
- Генштаб ЗСУ розкрив деталі поточної ситуації на полі бою.
Що відомо про нову успішну операцію Сил оборони України
Деталі удару розкрив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ураження було здійснено по складу російських окупантів у районі Селідового, що на Донеччині.
Ба більше, українські воїни атакували ще 3 важливих об'єктах армії РФ.
Також українські воїни опублікували відео, на якому видно результати їхньої роботи:
Варто також зазначити, що протягом минулої доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень.
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