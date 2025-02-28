Силы обороны уничтожили склад хранения боеприпасов армии РФ

Ночью 28 февраля украинские воины нанесли успешный удар по составу хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.
Главные тезисы
- Также украинские военные атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод.
- Генштаб ВСУ раскрыл детали текущей ситуации на поле боя.
Что известно о новой успешной операции Сил обороны Украины
Подробности удара раскрыл Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражение было произведено по составу российских оккупантов в районе Селидово, что в Донецкой области.
Более того, украинские воины атаковали еще 3 важных объекта армии РФ.
Также украинские воины опубликовали видео, на котором видны результаты их работы:
Стоит также отметить, что за прошедшие сутки на фронте произошло 128 боестолкновений.
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