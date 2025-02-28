Силы обороны уничтожили склад хранения боеприпасов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили склад хранения боеприпасов армии РФ

Генштаб ВСУ
Что известно о новой успешной операции Сил обороны Украины
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Ночью 28 февраля украинские воины нанесли успешный удар по составу хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

Главные тезисы

  • Также украинские военные атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод.
  • Генштаб ВСУ раскрыл детали текущей ситуации на поле боя.

Что известно о новой успешной операции Сил обороны Украины

Подробности удара раскрыл Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражение было произведено по составу российских оккупантов в районе Селидово, что в Донецкой области.

Более того, украинские воины атаковали еще 3 важных объекта армии РФ.

В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край России), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине! — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

Также украинские воины опубликовали видео, на котором видны результаты их работы:

Стоит также отметить, что за прошедшие сутки на фронте произошло 128 боестолкновений.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеских артиллерийских системы.

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