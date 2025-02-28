Украинские воины остановили прорыв армии РФ на Сумщину
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины остановили прорыв армии РФ на Сумщину

ВСУ
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Источник:  Украинская правда

25 февраля российские захватчики пытались прорваться в Сумскую область, приступив к штурму одного из участков границы, однако Силы обороны Украины смогли остановить противника. Несмотря на это, армия РФ до сих пор не прекращает своих попыток.

Главные тезисы

  • Штурмовые действия врага в Сумской области продолжаются, но украинские защитники активно противостоят агрессору.
  • Сейчас этот участок является "серой зоной", где продолжаются боевые действия.

Украинские защитники сорвали прорыв россиян на Сумщину

Эту информацию официально подтвердил спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий.

По его словам, враг начал штурм несколько дней назад в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области вблизи границы с Россией.

25 февраля противник штурмовал этот участок границы силами в два механизированных отделения, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию РФ, — подчеркнул Лиховий.

Что важно понимать, солдаты РФ до сих пор не оставляют попыток прорвать границу, штурмовые действия со стороны противника не прекращаются. На этот раз враг начал бросать пехотные группы в бой.

Несмотря на это, украинские защитники делают все возможное, чтобы сделать невозможным перерезание русскими украинской логистики. Боевые действия в этом районе продолжаются.

Команда проекта Deep State обращает внимание на то, что сейчас этот участок является "серой зоной".

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