В последние недели не было никаких подтверждений тому, что российский диктатор Владимир Путин готовится к возможному прекращению огня. Напротив, армия РФ постоянно наращивает количество обстрелов, чтобы достичь лучших условий для переговоров.
Главные тезисы
- Россия не достигла ни одного тактического прогресса в течение первой недели четвёртого года войны.
- Продвижение российских войск в направлении Покровска остановилось, однако Путин хочет воевать дальше.
Путин не демонстрирует признаков того, что хочет завершить войну
С официальным предупреждением выступил подполковник Маттиас Пуусэпп, командир оперативной секции дивизии Сил обороны Эстонии.
Он обратил внимание на то, что в течение первой недели четвертого года войны Россия не достигла ни одного тактического прогресса ни в одном секторе.
Несмотря на то, что уже начались переговоры по завершению войны, армия РФ не уменьшает свою наступательную активность.
Де-факто это означает, что диктатор Путин не готовится к возможному перемирию.
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