В последние недели не было никаких подтверждений тому, что российский диктатор Владимир Путин готовится к возможному прекращению огня. Напротив, армия РФ постоянно наращивает количество обстрелов, чтобы достичь лучших условий для переговоров.

Путин не демонстрирует признаков того, что хочет завершить войну

С официальным предупреждением выступил подполковник Маттиас Пуусэпп, командир оперативной секции дивизии Сил обороны Эстонии.

Он обратил внимание на то, что в течение первой недели четвертого года войны Россия не достигла ни одного тактического прогресса ни в одном секторе.

Согласно открытым геолокационным данным, продвижение российских вооруженных сил в направлении Покровска полностью остановилось, а Украине удалось локальными контратаками увеличить периметр обороны Покровска, подчеркнул Пуусепп. Поделиться

Несмотря на то, что уже начались переговоры по завершению войны, армия РФ не уменьшает свою наступательную активность.

Де-факто это означает, что диктатор Путин не готовится к возможному перемирию.