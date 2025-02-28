Завершение войны. Генштаб Эстонии предупредил о планах Путина
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Политика
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Завершение войны. Генштаб Эстонии предупредил о планах Путина

Путин
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Источник:  ERR

В последние недели не было никаких подтверждений тому, что российский диктатор Владимир Путин готовится к возможному прекращению огня. Напротив, армия РФ постоянно наращивает количество обстрелов, чтобы достичь лучших условий для переговоров.

Главные тезисы

  • Россия не достигла ни одного тактического прогресса в течение первой недели четвёртого года войны.
  • Продвижение российских войск в направлении Покровска остановилось, однако Путин хочет воевать дальше.

Путин не демонстрирует признаков того, что хочет завершить войну

С официальным предупреждением выступил подполковник Маттиас Пуусэпп, командир оперативной секции дивизии Сил обороны Эстонии.

Он обратил внимание на то, что в течение первой недели четвертого года войны Россия не достигла ни одного тактического прогресса ни в одном секторе.

Согласно открытым геолокационным данным, продвижение российских вооруженных сил в направлении Покровска полностью остановилось, а Украине удалось локальными контратаками увеличить периметр обороны Покровска, подчеркнул Пуусепп.

Несмотря на то, что уже начались переговоры по завершению войны, армия РФ не уменьшает свою наступательную активность.

Де-факто это означает, что диктатор Путин не готовится к возможному перемирию.

В публичном пространстве часто говорят о том, что РФ, прежде всего, нарастила количество обстрелов на Курщине, чтобы достичь лучших условий для переговоров. Однако, по известной нам информации, у России нет такого баланса сил, который бы позволил быстро добиться успеха в отвоевании Курской области, — добавил подполковник.

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