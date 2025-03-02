Россия атаковала сразу 13 областей Украины

Ночью 2 марта российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлени1: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия.
Главные тезисы
- Воздушные силы смогли уничтожить 63 ударных российских дрона.
- В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.
Атака РФ на Украину 2 марта — первые подробности
К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага снова попали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.
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