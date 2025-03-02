Россия атаковала сразу 13 областей Украины

Ночью 2 марта российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлени1: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия.

Атака РФ на Украину 2 марта — первые подробности

К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Поделиться

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага снова попали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.