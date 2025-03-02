Россия атаковала сразу 13 областей Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала сразу 13 областей Украины

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 2 марта российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлени1: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия.

Главные тезисы

  • Воздушные силы смогли уничтожить 63 ударных российских дрона.
  • В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.

Атака РФ на Украину 2 марта — первые подробности

К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага снова попали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.

Держим небо! Вместе — к победе! — сказано в сообщении ВС ВСУ.

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