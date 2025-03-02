ВСУ уничтожили более 200 единиц техники армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли российским оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Кроме того, воины ВСУ активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Главные тезисы
- 1 марта на фронте произошло 97 боевых столкновений.
- Украина поразила 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 2 марта 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 876 720 (+1 110) человек;
танков — 10 241 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 21 274 (+25) ед;
артиллерийских систем — 23 959 (+51) ед;
РСЗО — 1 306 (+2) ед;
Средства ПВО — 1091 (+3) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 27 594 (+192) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 39 218 (+117) ед;
Специальной техники — 3 768 (+5) ед.
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки зафиксировано 97 боестолкновений.
1 марта армия РФ нанесла два ракетных и 99 авиационных удара, применила две ракеты и сбросила 146 КАБ.
Более того, противник совершил более пяти тысяч двухсот обстрелов, в том числе 180 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3067 дронов-камикадзе.
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