ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів РФ протягом доби

За останню добу, з 2 на 3 березня, російська армія втратила у боях проти України 1350 військових. Всього з 2022 року втрати РФ перевищили 878 тисяч солдатів.
Головні тези:
- За добу у зіткненнях з українськими військовими РФ втратила понад 1300 солдатів.
- Втрати російської армії від початку війни з Україною перевищили 878 тисяч військових.
- Зведена інформація показує, що ворожа армія втратила значну кількість техніки, зокрема танки, артилерію та літаки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Нові цифри ворожих втрат повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 878 070 (+1350) осіб;
танків — 10 252 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 21 290 (+16) од.;
артилерійських систем — 24 019 (+60) од.;
РСЗВ — 1306 од.;
засобів ППО — 1093 (+2) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 27 655 (+61) од.;
крилатих ракет — 3085 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 39 327 (+109) од.;
спеціальної техніки — 3763 од.
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