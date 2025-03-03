ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За останню добу, з 2 на 3 березня, російська армія втратила у боях проти України 1350 військових. Всього з 2022 року втрати РФ перевищили 878 тисяч солдатів.

Головні тези:

  • За добу у зіткненнях з українськими військовими РФ втратила понад 1300 солдатів.
  • Втрати російської армії від початку війни з Україною перевищили 878 тисяч військових.
  • Зведена інформація показує, що ворожа армія втратила значну кількість техніки, зокрема танки, артилерію та літаки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Нові цифри ворожих втрат повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 878 070 (+1350) осіб;

  • танків — 10 252 (+11) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 290 (+16) од.;

  • артилерійських систем — 24 019 (+60) од.;

  • РСЗВ — 1306 од.;

  • засобів ППО — 1093 (+2) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 27 655 (+61) од.;

  • крилатих ракет — 3085 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 39 327 (+109) од.;

  • спеціальної техніки — 3763 од.

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Категорія
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Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
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Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати

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