Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу, з 23 на 24 лютого, російська армія втратила у війні проти України 1050 солдатів. Всього за рівно три роки повномасштабного вторгнення, втрати противника становлять 868 230 військових.

Головні тези:

  • Російська армія втратила у війні проти України 1050 солдатів за останню добу.
  • Загальні бойові втрати противника складають понад 860 тис осіб за три роки війни.
  • Серед втрат армії РФ є танки, бронемашини, артилерійські системи, літаки, кораблі та інша військова техніка.

Росія втратила понад 860 тис військових у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:

Втрати армії РФ у війні проти України

  • особового складу — близько 868 230 (+1050) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 177 (+9) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 157 (+6) од.;

  • артилерійських систем — 23 626 (+44) од.;

  • РСЗВ — 1299 (+3) од.;

  • засобів ППО — 1081 од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 645 (+217) од.;

  • крилатих ракет — 3064 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 38 444 (+110) од.;

  • спеціальної техніки — 3757 од.

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Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
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Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати

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