Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За останню добу, з 23 на 24 лютого, російська армія втратила у війні проти України 1050 солдатів. Всього за рівно три роки повномасштабного вторгнення, втрати противника становлять 868 230 військових.
Головні тези:
- Російська армія втратила у війні проти України 1050 солдатів за останню добу.
- Загальні бойові втрати противника складають понад 860 тис осіб за три роки війни.
- Серед втрат армії РФ є танки, бронемашини, артилерійські системи, літаки, кораблі та інша військова техніка.
Росія втратила понад 860 тис військових у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 868 230 (+1050) осіб ліквідовано;
танків — 10 177 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 21 157 (+6) од.;
артилерійських систем — 23 626 (+44) од.;
РСЗВ — 1299 (+3) од.;
засобів ППО — 1081 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 645 (+217) од.;
крилатих ракет — 3064 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 444 (+110) од.;
спеціальної техніки — 3757 од.
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