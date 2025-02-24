Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За последние сутки, с 23 на 24 февраля, российская армия потеряла в войне против Украины 1050 солдат. Всего за ровно три года полномасштабного вторжения потери противника составляют 868 230 военных.
Главные тезисы
- Согласно отчету Генштаба ВСУ, за последние сутки российская армия потеряла 1050 солдат в ходе войны против Украины.
- Общие потери армии РФ за три года военных действий достигли порядка 868 230 человек.
- Среди потерь российской армии войны против Украины: танки, бронемашины, артиллерийские системы, самолеты, корабли и другие военные объекты.
Россия потеряла более 860 тыс военных в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 868 230 (+1050) человек ликвидировано;
танков — 10 177 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 21 157 (+6) ед;
артиллерийских систем — 23 626 (+44) ед;
РСЗО — 1299 (+3) ед;
средств ПВО — 1081 ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 645 (+217) ед;
крылатых ракет — 3064 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 38 444 (+110) ед;
специальной техники — 3757 ед.
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