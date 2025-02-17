Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 16 на 17 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1530 солдат, более 50 боевых бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники.

Главные тезисы

  • За последние сутки российская армия понесла серьезные потери: 1530 солдат, более 50 бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники.
  • Общие боевые потери России за указанный период включают в себя уничтожение более 10 000 танков, 21 000 боевых бронированных машин, а также другой техники.

Россия потеряла 1530 военных за сутки на войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ на войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 859 920 (+1530) человек ликвидировано;

  • танков — 10 089 (+16) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 063 (+52) ед;

  • артиллерийских систем — 23 222 (+37) ед;

  • РСЗО — 1283 ед.;

  • средств ПВО — 1067 ед.;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 25 505 (+128) ед;

  • крылатых ракет — 3063 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 37 605 (+149) ед;

  • специальной техники — 3750 (+1) ед.

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