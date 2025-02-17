Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов РФ в войне против Украины

За последние сутки с 16 на 17 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1530 солдат, более 50 боевых бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники.
Главные тезисы
- За последние сутки российская армия понесла серьезные потери: 1530 солдат, более 50 бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники.
- Общие боевые потери России за указанный период включают в себя уничтожение более 10 000 танков, 21 000 боевых бронированных машин, а также другой техники.
Россия потеряла 1530 военных за сутки на войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 859 920 (+1530) человек ликвидировано;
танков — 10 089 (+16) ед;
боевых бронированных машин — 21 063 (+52) ед;
артиллерийских систем — 23 222 (+37) ед;
РСЗО — 1283 ед.;
средств ПВО — 1067 ед.;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 25 505 (+128) ед;
крылатых ракет — 3063 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 37 605 (+149) ед;
специальной техники — 3750 (+1) ед.
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