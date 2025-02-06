Курская операция ВСУ. Генштаб обнародовал потери российской армии за полгода

Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть месяцев. За это время Россия лишилась уже 40 тысяч солдат.

Генштаб подвел итоги Курской операции ВСУ за полгода

Операция украинских войск в Курской области началась 6 августа 2024 года. Генштаб отмечает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.

Курская наступательная операция преследовала цель не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и шесть месяцев спустя выполняет указанную функцию. Операция заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Поделиться

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две потеряли боеспособность.

В ВСУ подтвердили информацию медиа, что подразделения КНДР отведены с линии фронта.

Потери РФ за шесть месяцев Курской операции:

39 900 человек, из них около 16 100 — убитыми,

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолеты,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

Потери армии РФ во время Курской операции ВСУ

В ходе операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.

Курская операция ВСУ