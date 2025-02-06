Курская операция ВСУ. Генштаб обнародовал потери российской армии за полгода

Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть месяцев. За это время Россия лишилась уже 40 тысяч солдат.
Главные тезисы
- Российская армия потеряла более 40 тысяч солдат за полгода Курской операции ВСУ.
- Украинские войска удерживают значительные территории в РФ и взяли в плен тысячи российских военных.
- Курская операция стала примером успешных действий украинских защитников, перехвативших инициативу и нанеся значительные потери противнику.
- В ходе операции украинские силы уничтожили множество вражеской техники, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
- Успех Курской операции ВСУ подтверждается перехватом и обменом пленными, укрепляя позиции украинских защитников на фронте.
Генштаб подвел итоги Курской операции ВСУ за полгода
Операция украинских войск в Курской области началась 6 августа 2024 года. Генштаб отмечает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две потеряли боеспособность.
В ВСУ подтвердили информацию медиа, что подразделения КНДР отведены с линии фронта.
Потери РФ за шесть месяцев Курской операции:
39 900 человек, из них около 16 100 — убитыми,
131 танк,
689 боевых бронированных машин,
386 артиллерийских систем,
12 единиц РСЗО,
12 средств ПВО,
1 самолет,
3 вертолеты,
931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
1164 единицы автомобильной техники,
34 единицы специальной техники.
В ходе операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.
Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, позволяющих нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя.
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