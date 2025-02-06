Курская операция ВСУ. Генштаб обнародовал потери российской армии за полгода
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция ВСУ. Генштаб обнародовал потери российской армии за полгода

Генштаб ВСУ
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Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть месяцев. За это время Россия лишилась уже 40 тысяч солдат.

Главные тезисы

  • Российская армия потеряла более 40 тысяч солдат за полгода Курской операции ВСУ.
  • Украинские войска удерживают значительные территории в РФ и взяли в плен тысячи российских военных.
  • Курская операция стала примером успешных действий украинских защитников, перехвативших инициативу и нанеся значительные потери противнику.
  • В ходе операции украинские силы уничтожили множество вражеской техники, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
  • Успех Курской операции ВСУ подтверждается перехватом и обменом пленными, укрепляя позиции украинских защитников на фронте.

Генштаб подвел итоги Курской операции ВСУ за полгода

Операция украинских войск в Курской области началась 6 августа 2024 года. Генштаб отмечает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.

Курская наступательная операция преследовала цель не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и шесть месяцев спустя выполняет указанную функцию. Операция заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две потеряли боеспособность.

В ВСУ подтвердили информацию медиа, что подразделения КНДР отведены с линии фронта.

Потери РФ за шесть месяцев Курской операции:

  • 39 900 человек, из них около 16 100 — убитыми,

  • 131 танк,

  • 689 боевых бронированных машин,

  • 386 артиллерийских систем,

  • 12 единиц РСЗО,

  • 12 средств ПВО,

  • 1 самолет,

  • 3 вертолеты,

  • 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

  • 1164 единицы автомобильной техники,

  • 34 единицы специальной техники.

Потери армии РФ во время Курской операции ВСУ

В ходе операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.

Курская операция ВСУ

Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, позволяющих нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя.

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