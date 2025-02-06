Курська операція ЗСУ. Генштаб оприлюднив втрати російської армії за пів року

Курська операція Сил оборони України триває вже шість місяців. За цей час Росія втратила вже 40 тисяч солдатів.

Генштаб підбив підсумки Курської операції ЗСУ за пів року

Операція українських військ у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. Генштаб наголошує, що вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Українські війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" у РФ.

Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Ця операція і через шість місяців виконує зазначену функцію. Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Поширити

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, Північна Корея направила у Курську область 12 тисяч військових. Втрати північнокорейських військ становлять 4 тисячі осіб. З трьох умовних бригад КНДР фактично знищена одна, дві — втратили боєздатність.

У ЗСУ підтвердили інформацію медіа, що підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту.

Втрати РФ за шість місяців Курської операції:

39 900 осіб, із них близько 16 100 — убитими,

131 танк,

689 бойових броньованих машин,

386 артилерійських систем,

12 одиниць РСЗВ,

12 засобів ППО,

1 літак,

3 гелікоптери,

931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,

1164 одиниці автомобільної техніки,

34 одиниці спеціальної техніки.

Втрати армії РФ під час Курської операції ЗСУ

Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути з російського полону сотні українських захисників.

Курська операція ЗСУ