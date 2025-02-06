Курська операція ЗСУ. Генштаб оприлюднив втрати російської армії за пів року

Курська операція Сил оборони України триває вже шість місяців. За цей час Росія втратила вже 40 тисяч солдатів.
Головні тези:
- Російська армія втратила понад 40 тисяч солдатів під час шести місяців Курської операції ЗСУ.
- Українські війська утримують значні території в РФ, завдяки успішним бойовим діям у Курській області.
- Після шести місяців операції РФ втратила десятки тисяч осіб та значну техніку, зокрема танки та бойові машини.
- Курська наступальна операція стала прикладом успішних дій Українських військ, які перехопили ініціативу у противника та завдали значних втрат.
- Успіх Курської операції ЗСУ включає в себе взяття в полон тисяч російських військових та обмін полоненими, зміцнюючи позиції Українських захисників.
Генштаб підбив підсумки Курської операції ЗСУ за пів року
Операція українських військ у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. Генштаб наголошує, що вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Українські війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" у РФ.
Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, Північна Корея направила у Курську область 12 тисяч військових. Втрати північнокорейських військ становлять 4 тисячі осіб. З трьох умовних бригад КНДР фактично знищена одна, дві — втратили боєздатність.
У ЗСУ підтвердили інформацію медіа, що підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту.
Втрати РФ за шість місяців Курської операції:
39 900 осіб, із них близько 16 100 — убитими,
131 танк,
689 бойових броньованих машин,
386 артилерійських систем,
12 одиниць РСЗВ,
12 засобів ППО,
1 літак,
3 гелікоптери,
931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
1164 одиниці автомобільної техніки,
34 одиниці спеціальної техніки.
Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути з російського полону сотні українських захисників.
Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-