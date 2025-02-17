Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

За останню добу з 16 на 17 лютого російська армія втратила на війні проти України 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки.

Головні тези:

  • За останню добу Росія втратила 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки у війні проти України.
  • Загальні втрати окупантів РФ від 24.02.22 до 17.02.25 складаються з близько 859 920 осіб ліквідовано, 10 089 танків, 21 063 бойових броньованих машин та іншої техніки.

Росія втратила 1530 військових за добу на війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 859 920 (+1530) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 089 (+16) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 063 (+52) од.;

  • артилерійських систем — 23 222 (+37) од.;

  • РСЗВ — 1283 од.;

  • засобів ППО — 1067 од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 25 505 (+128) од.;

  • крилатих ракет — 3063 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 37 605 (+149) од.;

  • спеціальної техніки — 3750 (+1) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ повідомляє про масштабні втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ повідомляє про масштабні втрати армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція ЗСУ. Генштаб оприлюднив втрати російської армії за пів року
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ повідомляє про масштабні втрати армії Росії
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?