Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів РФ у війні проти України

За останню добу з 16 на 17 лютого російська армія втратила на війні проти України 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки.
Головні тези:
- За останню добу Росія втратила 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки у війні проти України.
- Загальні втрати окупантів РФ від 24.02.22 до 17.02.25 складаються з близько 859 920 осіб ліквідовано, 10 089 танків, 21 063 бойових броньованих машин та іншої техніки.
Росія втратила 1530 військових за добу на війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 859 920 (+1530) осіб ліквідовано;
танків — 10 089 (+16) од.;
бойових броньованих машин — 21 063 (+52) од.;
артилерійських систем — 23 222 (+37) од.;
РСЗВ — 1283 од.;
засобів ППО — 1067 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 25 505 (+128) од.;
крилатих ракет — 3063 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 37 605 (+149) од.;
спеціальної техніки — 3750 (+1) од.
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