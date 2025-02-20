Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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В сутки с 19 на 20 февраля армия России потеряла в войне против Украины 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили многие техники, в том числе 63 вражеских артсистемы.

Главные тезисы

  • Армия России понесла значительные потери в ходе войны с Украиной, включая потерю более 863 тыс человек и уничтожение более 10 тыс танков.
  • Всего сутки с 19 на 20 февраля армия России утратила 1190 солдат, а ВСУ уничтожили 63 вражеских артсистемы и другую технику противника.
  • Актуальные данные общих боевых потерь армии РФ войне с Украиной предоставлены Генштабом ВСУ, включая потери личного состава, техники и вооружения.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

О потерях РФ сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составили:

Потери РФ в войне против Украины

  • личного состава — около 863 580 (1190) человек ликвидировано;

  • танков — 10 134 (+14) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 112 (+14) ед;

  • артиллерийских систем — 23 410 (+63) ед;

  • РСЗО — 1291 (+3) ед.;

  • средств ПВО — 1078 (+6) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 26 021 (+160) ед;

  • крылатых ракет — 3064 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 37 961 (+136) ед;

  • специальной техники — 3752 ед.

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