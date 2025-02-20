Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

В сутки с 19 на 20 февраля армия России потеряла в войне против Украины 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили многие техники, в том числе 63 вражеских артсистемы.
Главные тезисы
- Армия России понесла значительные потери в ходе войны с Украиной, включая потерю более 863 тыс человек и уничтожение более 10 тыс танков.
- Всего сутки с 19 на 20 февраля армия России утратила 1190 солдат, а ВСУ уничтожили 63 вражеских артсистемы и другую технику противника.
- Актуальные данные общих боевых потерь армии РФ войне с Украиной предоставлены Генштабом ВСУ, включая потери личного состава, техники и вооружения.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
О потерях РФ сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 863 580 (1190) человек ликвидировано;
танков — 10 134 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 21 112 (+14) ед;
артиллерийских систем — 23 410 (+63) ед;
РСЗО — 1291 (+3) ед.;
средств ПВО — 1078 (+6) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 26 021 (+160) ед;
крылатых ракет — 3064 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 37 961 (+136) ед;
специальной техники — 3752 ед.
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