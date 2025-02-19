ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов РФ в течение суток на Покровском направлении

С начала суток произошло 106 боевых столкновений, противник нанес ракетный удар (две ракеты), 64 авиационных ударов, сбросив при этом 91 КАБ, применил 1122 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч триста обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы успешно противодействуют оккупантам РФ, ликвидировав более 100 врагов в течение суток на Покровском направлении.
- Противник нанес массированные ракетные и авиационные удары, однако украинские защитники стойко удерживают оборонительные позиции, отражая атаки на различных направлениях.
- Окупанты РФ предпринимали атаки на нескольких направлениях, но украинские военные успешно остановили прорыв врага, удерживая ключевые позиции.
Актуальная ситуация на фронте 19 февраля
Оперативная информация по состоянию на 22.00 19.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного, получил отпор.
Три атаки врага отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Петропавловки и Загрызового.
Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины вблизи Невского, Ямполевки, Колодцев, Макеевки и в направлении Григорьевки на Лиманском направлении.
На Северском направлении противник предпринял попытку наступать в районе Верхнекаменского, бой продолжается.
На Краматорском направлении наши защитники отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки.
Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня враг совершил 26 наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улакли. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются три боестолкновения.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 101 и ранили 90 оккупантов. Уничтожены танк, девять автомобилей, шесть мотоциклов, 13 БпЛА, средство РЭБ и средство спутниковой связи, также значительно поврежден танк, боевая бронированная машина, три автомобиля и три артиллерийские системы.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Озаряновки, Торецкая и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают напор, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские подразделения отразили 13 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного. До сих пор ведутся два боестолкновения.
На Ореховском направлении российские захватчики девять раз шли вперед на позиции наших защитников в Новоандреевке и в районах Малых Щербаков и Степного. Три боестолкновения продолжаются.
На Курщин и украинские защитники отразили 11 атак захватчиков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-