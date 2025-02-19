ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов РФ в течение суток на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 19.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Краматорском направлении наши защитники отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины вблизи Невского, Ямполевки, Колодцев, Макеевки и в направлении Григорьевки на Лиманском направлении.

Три атаки врага отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Петропавловки и Загрызового.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного, получил отпор.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня враг совершил 26 наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улакли. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 101 и ранили 90 оккупантов. Уничтожены танк, девять автомобилей, шесть мотоциклов, 13 БпЛА, средство РЭБ и средство спутниковой связи, также значительно поврежден танк, боевая бронированная машина, три автомобиля и три артиллерийские системы.