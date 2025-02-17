Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Лисковщина Черниговской области; Большая Писаревка, Стариковое, Шалыгино, Александровка, Прогресс, Заречное, Бачевск и Большой Прикол Сумской области.

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений близ Волчанска, получил отпор. Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызового и в направлении Новоосинового. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Заречного и Ямполевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Временного Яра и Васюкивки, одну из трех атак подразделения Сил обороны отразили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, две атаки продолжаются, три штурма захватчиков наши защитники уже отбили.