Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 80.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских оккупантов, отражая 80 атак врага за сутки.
- Российские террористы используют ракетные, авиационные и артиллерийские удары для атак на позиции украинских военных.
- Активная оборона украинцев позволяет эффективно сдерживать натиск врага на разных направлениях, не позволяя захватчикам проникнуть глубже в территорию.
Актуальная ситуация на фронте 17 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Лисковщина Черниговской области; Большая Писаревка, Стариковое, Шалыгино, Александровка, Прогресс, Заречное, Бачевск и Большой Прикол Сумской области.
На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений близ Волчанска, получил отпор. Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызового и в направлении Новоосинового. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Заречного и Ямполевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Временного Яра и Васюкивки, одну из трех атак подразделения Сил обороны отразили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, две атаки продолжаются, три штурма захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенового, Улакового. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 23 атаки, десять боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Покровску и Алексеевке.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще шесть боестолкновений продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Новоселки, Ровно, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.
На Ореховском направлении украинские защитники сегодня отбили одну атаку, еще одно боестолкновение продолжается. Противник был активен в районах Щербаков и Нестерянки.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отразили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 22 удара, сбросив при этом 25 КАБов.
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