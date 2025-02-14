Между ВСУ и армией РФ произошло 72 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Клюсы, Заречья Черниговской области; Александровка, Большая Березка, Сидоровка, Коренок, Порозок, Поповка, Заречное, Луговка, Студенок, Нововасиловка, Рудак Сумской области; Возрожденское Харьковской области. Авиационный удар был нанесен по населенному пункту Миропольское Сумской области.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков, две атаки продолжаются, враг пытается прорваться в районе Часового Яра.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении . Силами обороны успешно отражена одна вражеская атака, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Зеленая Роща, Богуславка, Грековка и Колодец. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты однажды атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызового.

На Торецком направлении пять боестолкновений успешно отражены Силами обороны, еще три штурмовых действия врага в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Новотроицкое, Богдановка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отразили двадцать атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.