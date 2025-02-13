ВСУ ликвидировали 1250 оккупантов РФ в течение суток

За сутки с 12 на 13 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1250 солдат и более 270 единиц техники. Кроме того, с начала полномасштабной войны россияне лишились более 10 тысяч танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- За сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1250 оккупантов РФ и уничтожили более 270 единиц техники противника.
- Согласно данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии в ходе конфликта с Украиной оцениваются в более 850 тыс человек, 10 тыс танков и более 20 тыс бронированных машин.
Потери РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 854 280 (+1250) человек ликвидировано;
танков — 10 040 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 20 894 (+23) ед;
артиллерийских систем — 23 034 (+58) ед;
РСЗО — 1278 (+2) ед.;
средств ПВО — 1063 (+2) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 072 (+153) ед;
крылатых ракет — 3063 (+6) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 37 096 (+168) ед;
специальной техники — 3744 (+2) ед.
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