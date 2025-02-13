ВСУ ликвидировали 1250 оккупантов РФ в течение суток

За сутки с 12 на 13 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1250 солдат и более 270 единиц техники. Кроме того, с начала полномасштабной войны россияне лишились более 10 тысяч танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.