ВСУ ликвидировали 1250 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1250 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери РФ
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За сутки с 12 на 13 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1250 солдат и более 270 единиц техники. Кроме того, с начала полномасштабной войны россияне лишились более 10 тысяч танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • За сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1250 оккупантов РФ и уничтожили более 270 единиц техники противника.
  • Согласно данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии в ходе конфликта с Украиной оцениваются в более 850 тыс человек, 10 тыс танков и более 20 тыс бронированных машин.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

Данные Генштаба ВСУ

  • личного состава — около 854 280 (+1250) человек ликвидировано;

  • танков — 10 040 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 894 (+23) ед;

  • артиллерийских систем — 23 034 (+58) ед;

  • РСЗО — 1278 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 1063 (+2) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 331 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 072 (+153) ед;

  • крылатых ракет — 3063 (+6) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 37 096 (+168) ед;

  • специальной техники — 3744 (+2) ед.

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