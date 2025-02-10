ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов РФ и 3 средства ПВО за сутки

Силы обороны Украины "минусировали" в сутки еще 1170 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ также уничтожили 9 танков, 16 ББМ, 35 артсистем и 3 средства ПВО противника.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины уничтожили более 1100 российских захватчиков и 3 средства ПВО за последние сутки.
- Украинские защитники продемонстрировали отвагу и профессионализм, успешно отстаивая свою страну.
- Уничтожение 9 танков, 16 ББМ, 35 артсистем и 3 средства ПВО являются частью успешных операций сил обороны Украины.
Потери армии РФ на войне против Украины
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 850490 (+1170) человек ликвидировано;
танков — 10001 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 20813 (+16) ед;
артиллерийских систем — 22879 (+35) ед;
РСЗО — 1273 ед.;
средств ПВО — 1059 (+3) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 24623 (+137) ед;
крылатых ракет — 3054 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед;
специальной техники — 3740 (+1) ед.
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