ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов РФ и 3 средства ПВО за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов РФ и 3 средства ПВО за сутки

Генштаб ВСУ
потери
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Силы обороны Украины "минусировали" в сутки еще 1170 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ также уничтожили 9 танков, 16 ББМ, 35 артсистем и 3 средства ПВО противника.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины уничтожили более 1100 российских захватчиков и 3 средства ПВО за последние сутки.
  • Украинские защитники продемонстрировали отвагу и профессионализм, успешно отстаивая свою страну.
  • Уничтожение 9 танков, 16 ББМ, 35 артсистем и 3 средства ПВО являются частью успешных операций сил обороны Украины.

Потери армии РФ на войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2025 года ориентировочно составили:

Утраты армии РФ

  • личного состава — около 850490 (+1170) человек ликвидировано;

  • танков — 10001 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 20813 (+16) ед;

  • артиллерийских систем — 22879 (+35) ед;

  • РСЗО — 1273 ед.;

  • средств ПВО — 1059 (+3) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 24623 (+137) ед;

  • крылатых ракет — 3054 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед;

  • специальной техники — 3740 (+1) ед.

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