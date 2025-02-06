ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ в течение суток

За сутки с 5 на 6 февраля российские войска потеряли на фронте войны против Украины 1240 солдат, две реактивные системы залпового огня и 46 артиллерийских систем. Число уничтоженной техники агрессора составляет 219 единиц.
Главные тезисы
- Украинская армия нанесла удар по российским войскам, уничтожив более 1200 оккупантов и значительное количество техники.
- Общие боевые потери вражеской армии с 24.02.22 по 06.02.25 оцениваются примерно в 845 310 человек.
- Подверглись уничтожению танки, боевые машины, артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, самолеты, вертолеты и другая военная техника РФ.
- Актуальные данные свидетельствуют об успешных операциях украинских вооруженных сил на фронте и значительных потерях армии РФ.
- Информация о боевых потерях вражеской армии отражает результативность украинских военных действий в ходе войны с Россией.
Актуальные потери армии РФ на войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили — около 845 310 (+1240) человек.
танков — 9965 (+18) ед,
боевых бронированных машин — 20737 (+16) ед,
артиллерийских систем — 22753 (+46) ед,
РСЗО — 1271 (+2) ед,
средств ПВО — 1055 (+2) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 24185 (+83),
крылатых ракет — 3054 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 36211 (+133) ед,
специальной техники — 3737 (+2)
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