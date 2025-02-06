ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За сутки с 5 на 6 февраля российские войска потеряли на фронте войны против Украины 1240 солдат, две реактивные системы залпового огня и 46 артиллерийских систем. Число уничтоженной техники агрессора составляет 219 единиц.

Главные тезисы

  • Украинская армия нанесла удар по российским войскам, уничтожив более 1200 оккупантов и значительное количество техники.
  • Общие боевые потери вражеской армии с 24.02.22 по 06.02.25 оцениваются примерно в 845 310 человек.
  • Подверглись уничтожению танки, боевые машины, артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, самолеты, вертолеты и другая военная техника РФ.
  • Актуальные данные свидетельствуют об успешных операциях украинских вооруженных сил на фронте и значительных потерях армии РФ.
  • Информация о боевых потерях вражеской армии отражает результативность украинских военных действий в ходе войны с Россией.

Актуальные потери армии РФ на войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили — около 845 310 (+1240) человек.

Утраты армии РФ по состоянию на 6.02.2025

  • танков — 9965 (+18) ед,

  • боевых бронированных машин — 20737 (+16) ед,

  • артиллерийских систем — 22753 (+46) ед,

  • РСЗО — 1271 (+2) ед,

  • средств ПВО — 1055 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 24185 (+83),

  • крылатых ракет — 3054 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 36211 (+133) ед,

  • специальной техники — 3737 (+2)

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