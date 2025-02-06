ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За добу з 5 на 6 лютого російські війська втратили на фронті війни проти України 1240 солдатів, 2 реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем. Кількість знищеної техніки агресора становить 219 одиниць.

Головні тези:

  • Збройні сили України завдали значних втрат ворожій армії протягом останньої доби.
  • Протягом 24.02.22 по 06.02.25 розраховані загальні бойові втрати російських військ на фронті.
  • Українські війська знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння.
  • Останні дані свідчать про значні втрати армії РФ на воєнному фронті.
  • Інформація про останні втрати ворожої армії демонструє успішні операції українських військ у веденні бойових дій.

Актуальні втрати армії РФ на війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали — близько 845310 (+1240) осіб.

Втрати армії РФ станом на 6.02.2025

  • танків — 9965 (+18) од,

  • бойових броньованих машин — 20737 (+16) од,

  • артилерійських систем — 22753 (+46) од,

  • РСЗВ — 1271 (+2) од,

  • засобів ППО — 1055 (+2) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 24185 (+83),

  • крилатих ракет — 3054 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 36211 (+133) од,

  • спеціальної техніки — 3737 (+2)

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