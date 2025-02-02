Армія РФ втратила десятки офіцерів внаслідок одного удару України

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що завдяки удару Сил оборони України по командному пункту російських військ у Курській області російські загарбники втратили десятки офіцерів — як російських, так і з КНДР.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно провели операцію, яка призвела до суттєвих втрат армії РФ на Курщині.
- РФ може залучити ще 20-25 тисяч військових з КНДР для участі у війні проти України.
Зеленський розповів про новий успіх України
Згідно з даними глави держави, йдеться про десятки офіцерів — як російських, так і північно-корейських — яких вдалося ліквідувати.
Український лідер нагадав про те, що до участі у війні проти України на Курщині Путін залучив близько 12 тисяч військових КНДР, з яких понад 4 тисячі вони втратили.
Загроза від солдатів КНДР нікуди не зникла
Згідно з даними Володимира Зеленського, країна-агресорка Росія може залучити ще 20-25 тисяч північно-корейських військових.
Попри це, як виявилося, поки вони не прибули на Курщину для участі у бойових діях.
Глава держави наголосив, що розвідка працює, а Україна готується до конкретних кроків.
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