Армія РФ втратила десятки офіцерів внаслідок одного удару України
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ втратила десятки офіцерів внаслідок одного удару України

Офіс Президента України
ЗСУ
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Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що завдяки удару Сил оборони України по командному пункту російських військ у Курській області російські загарбники втратили десятки офіцерів — як російських, так і з КНДР.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно провели операцію, яка призвела до суттєвих втрат армії РФ на Курщині.
  • РФ може залучити ще 20-25 тисяч військових з КНДР для участі у війні проти України.

Зеленський розповів про новий успіх України

Вчора (31 січня — ред.) була сильна операція наших військових — на Курському напрямку вони вразили їх центральний командний пункт. І ключових офіцерів Росії і Північної Кореї вчора вони втратили. Це була наша військова ціль, справедлива, був ракетний удар з нашого боку, і було застосування різних видів зброї, комплексний удар був нанесений по них.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згідно з даними глави держави, йдеться про десятки офіцерів — як російських, так і північно-корейських — яких вдалося ліквідувати.

Український лідер нагадав про те, що до участі у війні проти України на Курщині Путін залучив близько 12 тисяч військових КНДР, з яких понад 4 тисячі вони втратили.

Вони втратили боєздатність цього першого пакету північних корейців. Я їх не можу назвати іншими словами, бо це пакет — вони не знають, куди вони їдуть, і воюють проти країни, в якій вони ніколи не були.

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Згідно з даними Володимира Зеленського, країна-агресорка Росія може залучити ще 20-25 тисяч північно-корейських військових.

Попри це, як виявилося, поки вони не прибули на Курщину для участі у бойових діях.

Ми бачили три бригади північно-корейців. Одна була знищена, 4 тисячі, а дві мають втрати — я не знаю, в якій кількості. Вони їх сьогодні не пускали в штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити, тощо, це може відбутися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії, приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави наголосив, що розвідка працює, а Україна готується до конкретних кроків.

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