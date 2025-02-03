Армия РФ потеряла десятки офицеров в результате одного удара Украины

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что благодаря удару Сил обороны Украины по командному пункту российских войск в Курской области российские захватчики потеряли десятки офицеров — как российских, так и из КНДР.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно провели операцию, приведшую к существенным потерям армии РФ на Курщине.
- РФ может привлечь еще 20-25 тысяч военных из КНДР для участия в войне против Украины.
Зеленский рассказал о новом успехе Украины
Согласно данным главы государства, речь идет о десятках офицеров — как российских, так и северокорейских — которых удалось ликвидировать.
Украинский лидер напомнил о том, что к участию в войне против Украины на Курщине Путин привлек около 12 тысяч военных КНДР, из которых более 4 тысяч они потеряли.
Угроза от солдат КНДР никуда не исчезла
Согласно данным Владимира Зеленского, страна-агрессорка Россия может привлечь еще 20-25 тысяч северокорейских военных.
Несмотря на это, как оказалось, пока они не прибыли на Курщину для участия в боевых действиях.
Глава государства подчеркнул, что разведка работает, а Украина готовится к конкретным шагам.
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