Армия РФ потеряла десятки офицеров в результате одного удара Украины

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что благодаря удару Сил обороны Украины по командному пункту российских войск в Курской области российские захватчики потеряли десятки офицеров — как российских, так и из КНДР.

Зеленский рассказал о новом успехе Украины

Вчера (31 января — ред.) была сильная операция наших военных — на Курском направлении они поразили их центральный командный пункт. И ключевых офицеров России и Северной Кореи вчера они лишились. Это была наша военная цель, справедливая, был ракетный удар с нашей стороны, и было применение разных видов оружия, комплексный удар был нанесен по ним. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно данным главы государства, речь идет о десятках офицеров — как российских, так и северокорейских — которых удалось ликвидировать.

Украинский лидер напомнил о том, что к участию в войне против Украины на Курщине Путин привлек около 12 тысяч военных КНДР, из которых более 4 тысяч они потеряли.

Они утратили боеспособность этого первого пакета северных корейцев. Я их не могу назвать другими словами, потому что это пакет — они не знают, куда они едут и воюют против страны, в которой они никогда не были. Поделиться

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Согласно данным Владимира Зеленского, страна-агрессорка Россия может привлечь еще 20-25 тысяч северокорейских военных.

Несмотря на это, как оказалось, пока они не прибыли на Курщину для участия в боевых действиях.

Мы видели три бригады северокорейцев. Одна была уничтожена, 4 тысячи, а две потери — я не знаю, в каком количестве. Они их сегодня не пускали в штурмы. Наверное, они могут их пустить, восстановить и т.д. Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут совершать наступательные действия, примерно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что разведка работает, а Украина готовится к конкретным шагам.