Росія втратила у війні проти України майже 50 тисяч військових у січні 2025 року

У першому місяці 2025 року інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. У січні зафіксовано 5 087 бойових зіткнень.
Головні тези:
- У січні 2025 року російська армія втратила понад 48 тисяч військових у війні проти України.
- Українські воїни успішно уражали ворожу техніку, знищивши понад 220 ворожих танків та 960 артилерійських засобів.
- Інтенсивність бойових дій у першому місяці 2025 року залишалась високою, з фіксацією понад 5 тисяч бойових зіткнень.
- Ворожа тактична авіація здійснила понад 2 400 керованих авіаційних бомбардувань позицій українських захисників та міст прифронтової зони.
- У війні проти України у Росії були найбільші втрати лише у грудні 2024 року, що свідчить про напружену ситуацію на фронті.
У січні санітарні втрати Росії на фронті склали понад 3 дивізії
У січні цього року російська армія зазнала значних безповоротних і санітарних втрат особового складу — 48 240 військових.
Умовно, це чисельність понад трьох мотострілецьких дивізій росармії. А за весь період широкомасштабного вторгнення більше втрат у росіян було лише в грудні 2024 року — 48 670 військових.
У січні українські воїни уразили 230 ворожих танків. Зважаючи на те, що у танковому батальйоні 31 машина, ворог втратив знищеними та підбитими умовно майже 7 танкових батальйонів.
Також було знищено або пошкоджено 573 ворожі бойові броньовані машини. Умовно — це кількість ББМ майже трьох мотострілецьких дивізій.
Українські воїни у січня уразили 963 одиниці артилерійських засобів росармії. В одному артдивізіоні окупантів — 18 артустановок. Таким чином наші воїни у перший місяць року знищили 50 артдивізіонів.
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