Росія втратила у війні проти України майже 50 тисяч військових у січні 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія втратила у війні проти України майже 50 тисяч військових у січні 2025 року

Міноборони України
втрати
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У першому місяці 2025 року інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. У січні зафіксовано 5 087 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • У січні 2025 року російська армія втратила понад 48 тисяч військових у війні проти України.
  • Українські воїни успішно уражали ворожу техніку, знищивши понад 220 ворожих танків та 960 артилерійських засобів.
  • Інтенсивність бойових дій у першому місяці 2025 року залишалась високою, з фіксацією понад 5 тисяч бойових зіткнень.
  • Ворожа тактична авіація здійснила понад 2 400 керованих авіаційних бомбардувань позицій українських захисників та міст прифронтової зони.
  • У війні проти України у Росії були найбільші втрати лише у грудні 2024 року, що свідчить про напружену ситуацію на фронті.

У січні санітарні втрати Росії на фронті склали понад 3 дивізії

У січні цього року російська армія зазнала значних безповоротних і санітарних втрат особового складу — 48 240 військових.

Умовно, це чисельність понад трьох мотострілецьких дивізій росармії. А за весь період широкомасштабного вторгнення більше втрат у росіян було лише в грудні 2024 року — 48 670 військових.

У січні українські воїни уразили 230 ворожих танків. Зважаючи на те, що у танковому батальйоні 31 машина, ворог втратив знищеними та підбитими умовно майже 7 танкових батальйонів.

Також було знищено або пошкоджено 573 ворожі бойові броньовані машини. Умовно — це кількість ББМ майже трьох мотострілецьких дивізій.

Втрати армії РФ у січні 2025 року

Українські воїни у січня уразили 963 одиниці артилерійських засобів росармії. В одному артдивізіоні окупантів — 18 артустановок. Таким чином наші воїни у перший місяць року знищили 50 артдивізіонів.

Інтенсивність бойових дій на фронті у першому місяці 2025 року залишалась високою. У січні зафіксовано 5 087 бойових зіткнень. Ворожа тактична авіація скинула на позиції наших захисників та прифронтові міста понад 2 400 керованих авіаційних бомб.

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