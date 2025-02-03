Россия потеряла в войне против Украины почти 50 тысяч военных в январе 2025 года

В первом месяце 2025 интенсивность боевых действий на фронте оставалась высокой. В январе зафиксировано 5087 боевых столкновений.

В январе санитарные потери России на фронте составили более 3-х дивизий

В январе этого года российская армия понесла значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава — 48 240 военных.

Условно, это численность более трех мотострелковых дивизий росармии. А за весь период широкомасштабного вторжения больше потерь у россиян было только в декабре 2024 года — 48 670 военных.

В январе украинские воины поразили 230 вражеских танков. Учитывая, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти 7 танковых батальонов.

Также были уничтожены или повреждены 573 вражеских боевых бронированных машин. Условно это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.

Утраты армии РФ в январе 2025 года

Украинские воины в январе поразили 963 единицы артиллерийских средств росармии. В одном артдивизионе окупантов — 18 артустановок. Таким образом, наши воины в первый месяц года уничтожили 50 артдивизионов.