Россия потеряла в войне против Украины почти 50 тысяч военных в январе 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации

Россия потеряла в войне против Украины почти 50 тысяч военных в январе 2025 года

Минобороны Украины
война
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В первом месяце 2025 интенсивность боевых действий на фронте оставалась высокой. В январе зафиксировано 5087 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Россия потеряла более 48 тысяч военных в войне с Украиной только в январе 2025 года.
  • Украинские воины успешно атаковали вражескую технику, уничтожив более 220 танков и 960 артиллерийских средств.
  • В первом месяце 2025 года зафиксировано более 5 тысяч боевых столкновений на фронте между Россией и Украиной.
  • Вражеская тактическая авиация осуществила более 2400 управляемых авиационных бомбардировок позиций украинских защитников и городов прифронтовой зоны.
  • В январе 2025 года украинские воины поразили и уничтожили 963 артиллерийских средств российской армии, что сильно повлияло на ход боевых действий.

В январе санитарные потери России на фронте составили более 3-х дивизий

В январе этого года российская армия понесла значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава — 48 240 военных.

Условно, это численность более трех мотострелковых дивизий росармии. А за весь период широкомасштабного вторжения больше потерь у россиян было только в декабре 2024 года — 48 670 военных.

В январе украинские воины поразили 230 вражеских танков. Учитывая, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти 7 танковых батальонов.

Также были уничтожены или повреждены 573 вражеских боевых бронированных машин. Условно это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.

Утраты армии РФ в январе 2025 года

Украинские воины в январе поразили 963 единицы артиллерийских средств росармии. В одном артдивизионе окупантов — 18 артустановок. Таким образом, наши воины в первый месяц года уничтожили 50 артдивизионов.

Интенсивность боевых действий на фронте в первом месяце 2025 оставалась высокой. В январе зафиксировано 5087 боевых столкновений. Вражеская тактическая авиация сбросила на позиции наших защитников и прифронтовые города более 2400 управляемых авиационных бомб.

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