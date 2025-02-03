Россия потеряла в войне против Украины почти 50 тысяч военных в январе 2025 года

В первом месяце 2025 интенсивность боевых действий на фронте оставалась высокой. В январе зафиксировано 5087 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Россия потеряла более 48 тысяч военных в войне с Украиной только в январе 2025 года.
- Украинские воины успешно атаковали вражескую технику, уничтожив более 220 танков и 960 артиллерийских средств.
- В первом месяце 2025 года зафиксировано более 5 тысяч боевых столкновений на фронте между Россией и Украиной.
- Вражеская тактическая авиация осуществила более 2400 управляемых авиационных бомбардировок позиций украинских защитников и городов прифронтовой зоны.
- В январе 2025 года украинские воины поразили и уничтожили 963 артиллерийских средств российской армии, что сильно повлияло на ход боевых действий.
В январе санитарные потери России на фронте составили более 3-х дивизий
В январе этого года российская армия понесла значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава — 48 240 военных.
Условно, это численность более трех мотострелковых дивизий росармии. А за весь период широкомасштабного вторжения больше потерь у россиян было только в декабре 2024 года — 48 670 военных.
В январе украинские воины поразили 230 вражеских танков. Учитывая, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти 7 танковых батальонов.
Также были уничтожены или повреждены 573 вражеских боевых бронированных машин. Условно это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.
Украинские воины в январе поразили 963 единицы артиллерийских средств росармии. В одном артдивизионе окупантов — 18 артустановок. Таким образом, наши воины в первый месяц года уничтожили 50 артдивизионов.
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