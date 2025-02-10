ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ і 3 засоби ППО за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ і 3 засоби ППО за добу

Генштаб ЗСУ
втрати
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Сили оборони України "мінусували" за добу ще 1170 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ також знищили 9 танків, 16 ББМ, 35 артсистем та 3 засоби ППО противника.

Головні тези:

  • За даними Генштабу ЗСУ, ЗСУ знищили понад 1100 російських загарбників та 3 засоби ППО за останню добу.
  • Загальні бойові втрати армії РФ на війні проти України орієнтовно склали понад 850490 осіб ліквідовано та велику кількість техніки знищено.
  • Українські захисники вдало відстоюють свою країну та завдають значних втрат противнику, демонструючи відвагу та професіоналізм.
  • Знищення 9 танків, 16 ББМ, 35 артсистем та 3 засоби ППО є лише частиною успішних операцій сил оборони України.

Втрати армії РФ на війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року орієнтовно склали:

Втрати армії РФ

  • особового складу — близько 850490 (+1170) осіб ліквідовано;

  • танків — 10001 (+9) од.;

  • бойових броньованих машин — 20813 (+16) од.;

  • артилерійських систем — 22879 (+35) од.;

  • РСЗВ — 1273 од.;

  • засобів ППО — 1059 (+3) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 24623 (+137) од.;

  • крилатих ракет — 3054 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 36638 (+109) од.;

  • спеціальної техніки — 3740 (+1) од.

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