ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ і 3 засоби ППО за добу

Сили оборони України "мінусували" за добу ще 1170 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ також знищили 9 танків, 16 ББМ, 35 артсистем та 3 засоби ППО противника.
Головні тези:
- За даними Генштабу ЗСУ, ЗСУ знищили понад 1100 російських загарбників та 3 засоби ППО за останню добу.
- Загальні бойові втрати армії РФ на війні проти України орієнтовно склали понад 850490 осіб ліквідовано та велику кількість техніки знищено.
- Українські захисники вдало відстоюють свою країну та завдають значних втрат противнику, демонструючи відвагу та професіоналізм.
- Знищення 9 танків, 16 ББМ, 35 артсистем та 3 засоби ППО є лише частиною успішних операцій сил оборони України.
Втрати армії РФ на війні проти України
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 850490 (+1170) осіб ліквідовано;
танків — 10001 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 20813 (+16) од.;
артилерійських систем — 22879 (+35) од.;
РСЗВ — 1273 од.;
засобів ППО — 1059 (+3) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 24623 (+137) од.;
крилатих ракет — 3054 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 36638 (+109) од.;
спеціальної техніки — 3740 (+1) од.
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