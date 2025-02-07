ЗСУ знищили понад 130 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень, з них 27 — на Покровському напрямку.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 07.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Дотепер триває один бій.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 250 окупантів, 131 з них — безповоротно.

Також українські воїни знищили:

17 одиниць автомобільної техніки,

4 мотоцикли,

РСЗВ “БМ-21 Град”.

Також ЗСУ пошкодили автомобіль, дві артилерійські системи, танк та реактивну систему залпового вогню противника.