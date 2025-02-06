Найбільша кількість боїв між ЗСУ та армією РФ відбувається на Покровському напрямку

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Актуальна ситуація на фронті 6 лютого

Оперативна інформація станом на 08.00 06.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка, Ступочки, Клебан-Бик, Катеринівка, Дружба, Улакли, Покровськ, Сергіївка, Новопавлівка, Андріївка, Комар, Розлив, Бурлацьке, Багатир, Новопіль, Гуляйполе, Єгорівка, Білогір’я.

5 лютого противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямк у ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові і наступальні дії агресора в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки позицій наших військ поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили дев’ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 54 авіаційних ударів, із застосуванням 78 керованих бомб, а також здійснив 415 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.